IU kehrt mit neuem Remake-Album „A Flower Boookmark 3“ zurück

Die Sängerin IU veröffentlichte am 27. Mai um 18 Uhr ihr drittes Remake-Album „A Flower Boookmark 3“. Laut ihrer Agentur EDAM Entertainment ist es das erste Album dieser Reihe seit acht Jahren. Zuletzt erschien 2017 der Vorgänger „A Flower Boookmark 3“. Nach ihrem Mini-Album „The Winning“ aus dem Februar 2024 ist es außerdem ihre erste neue Veröffentlichung seit über einem Jahr.





Das Album enthält sechs Lieder. Darunter der Song Never Ending Story, eine Neuinterpretation eines Klassikers der Band Boohwal aus dem Jahr 2002, neu arrangiert von Komponist Seo Dong-hwan. Zu den weiteren Songs zählen unter anderem „Red Sneakers“, „October 4th“, „Last Scene“, „A Beautiful Person“ und „Square's Dream“.





Am Lied „Last Scene“ waren sowohl Sänger Wonstein als auch Gitarrist Lee Sang-soon beteiligt. Das Remake des Rockklassikers „A Beautiful Person“ von Shin Joong-hyun wurde in Zusammenarbeit mit der Künstlergruppe Balming Tiger produziert. Das Mitglied sogumm schrieb auch an Text und Melodie mit.





IU erhielt bereits in der Vergangenheit viel Lob für ihre Remake-Alben, etwa mit Titeln wie „Autumn Morning“ oder „The Meaning of You“.