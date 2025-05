Der Feiertag Dano und der Daegeum-Spieler Seo Yong-seok

Am 5. Mai nach dem Mondkalender wird in Korea Dano gefeiert, ein Tag, der mit der Energie des Yang gefüllt sein soll. Dieser Tag fällt meistens kurz vor den Beginn des Sommers. Nachdem die Reisernte erledigt war, nahmen sich die Menschen in Korea früher einen Tag frei und hielten schamanische Rituale ab, in denen sie um eine reiche Ernte baten und ihren Vorfahren gedachten. Dano war ein Tag voller Spaß und Entspannung in einer Zeit, in der die Menschen sonst nicht viel Freizeit hatten. Männer vergnügten sich vor allem mit Ssireum, dem koreanischen Ringen, Frauen schaukelten gerne auf großen Schaukeln.





Im Pansori „Chunhyangga춘향가“ bereitet sich die männliche Hauptfigur Lee Mong-ryong이몽룡 auf die staatliche Beamtenprüfung vor, beschließt dann aber, sich an Dano etwas frische Luft zu gönnen. Er geht zum Gwanghanru광한루-Pavillon und schaut den Menschen beim Feiern zu. Da entdeckt er Chunhyang auf einer Schaukel und ist auf Anhieb von ihr verzaubert. Als er seinen Diener Bangja방자 fragt, was er sieht, antwortet dieser, dass er nichts erkennen könne. So wollte er seinen Herrn wohl wieder zurück an den Schreibtisch bekommen. Doch Mong-ryong lässt sich nicht so leicht entmutigen und sehnt sich nur noch mehr nach Chunhyang. Wie Sie daran erkennen können, war Dano in früheren Zeiten für junge Männer und Frauen eine gute Gelegenheit, um sich kennenzulernen.





Diese Woche möchten wir Ihnen den Daegeum-Spieler Seo Yong-seok서용석 vorstellen, auf den die Daegeum Sanjo대금산조 im Stil von Seo Yong-seok zurückgehen. Bei Sanjo handelt es sich um improvisierte Solostücke. Normalerweise braucht es lebenslange Hingabe zur Musik, um einen Sanjo-Stil zu entwickeln, der nach einem benannt wird. Aber Seo Yong-seok schuf nicht nur Sanjo für die Querflöte Daegeum, sondern auch für die Flöte Piri, die Zither Ajaeng und das Streichinstrument Haegeum. Zudem komponierte er noch einige neue Volkslieder.





Seo Yong-seok wurde in Gokseong곡성 in der Provinz Jeollanam-do geboren. Er lernte Pansori und das Spiel auf der Daegeum von Verwandten. Seine Tante mütterlicherseits war die Pansori-Sängerin Park Cho-wol박초월, und deren Ehemann war Kim Kwang-sik김광식, ein bekannter Daegeum-Spieler. Seo Yong-seok begann mit nur sieben Jahren, bei seiner Tante und seinem Onkel zu studieren und schloss sich in seinen 20ern einer rein weiblich besetzten Kompanie für traditionelle Opern an. Dort lernte er verschiedene andere Instrumente und begann auch, Volkslieder zu komponieren.





1979 gründete das National Gugak Center, das sich zuvor nur der höfischen Musik und der Musik der Oberschicht gewidmet hatte, ein Volksmusikensemble. Aber es fand keine geeignete Musik für das Ensemble. Höfische Musik wie „Yeominrak여민락“ kann von einem Orchester für bis zu einer Stunde aufgeführt werden, aber Sanjo-Stücke werden von einzelnen Musikern gespielt und Volkslieder dauern nur wenige Minuten pro Lied. Das Volksmusikensemble brauchte also etwas Neues, etwas Anderes, und Seo Yong-seok probierte Verschiedenes aus. Er ließ das Ensemble mit mehreren Instrumenten Sanjo-Stücke spielen, und ergänzte Flötenstücke mit Stimmen für Perkussionsinstrumente. Er war dafür bekannt, seinen Kompositionen immer die Zeit gegeben zu haben, die sie brauchten. Seine Musik war nicht so spektakulär oder technisch komplex wie die anderer Sanjo-Musiker, aber dafür galt er als offen und in der Lage, viele verschiedene Musikstile in seine Musik aufzunehmen.





Der Begriff „Pungryu풍류“ bezieht sich auf das Genießen der feinen Künste. In früheren Zeiten versammelten sich adlige Männer von gutem Geschmack, tauschten sich über die Künste aus und genossen gemeinsam Musik, Malerei, Poesie und Tanz. Das Stück, das bei diesen Versammlungen am häufigsten gespielt wurde, war der Zyklus „Yeongsanhoisang영산회상“, der aus neun Stücken besteht. Alle neun Stücke am Stück zu spielen, dauert ungefähr 40 bis 50 Minuten. Wenn das den Herren noch nicht reichte, konnte noch ein Zyklus mit dem Titel „Cheonnyeonmanse천년만세“ am Ende angefügt werden. „Cheonnyeonmanse“ besteht aus drei Stücken und wird auf einem Ensemble aus vielen verschiedenen Instrumenten gespielt. Im Vergleich zu anderen Stücken der höfischen Musik ist dieses Stück für ein Kammerensemble fröhlicher und hat einen volleren Klang. Deswegen wird es in historischen Fernsehserien bei Szenen mit Feiern oder traditionellen Hochzeiten oft als Musik im Hintergrund gespielt.





