RM von BTS gewinnt bei den American Music Awards

RM, Mitglied der weltberühmten K-Pop-Gruppe BTS, hat bei den renommierten American Music Awards (AMA) den Preis als „Favorite K-Pop Artist“ gewonnen. Die Verleihung fand am 26. Mai (Ortszeit) in den USA statt. Wie das Label BigHit Music am 27. Mai bekannt gab, ist RM damit der erste K-Pop-Künstler, der sowohl als Teil einer Gruppe als auch als Solokünstler bei den AMAs ausgezeichnet wurde.





BTS selbst wurde bereits mehrfach bei den AMAs ausgezeichnet. 2021 gewannen sie unter anderem den wichtigsten Preis „Artist of the Year“. Auch in den Folgejahren erhielten sie Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien.





RM überzeugte mit seinem zweiten Soloalbum „Right Place, Wrong Person“, das im Mai 2024 erschienen ist. Das Album wurde von Kritikern gefeiert und unter anderem von Billboard, Rolling Stone und NME zu einem der besten Alben des Jahres gekürt. RM festigt damit nicht nur seinen Ruf als innovativer Musiker, sondern auch als herausragender Solokünstler der globalen Musikszene.