Yoo Hae-jin: Zwei starke Kinoauftritte im Jahr 2025

Im Jahr 2025 gehört Schauspieler Yoo Hae-jin zu den herausragendsten Persönlichkeiten der koreanischen Filmszene. In dem Politthriller „Yadang: The Snitch“ überzeugt er als kühler Staatsanwalt Goo Gwan-hee mit einer zurückhaltenden, aber intensiven Darstellung innerer Ambitionen und Konflikte. Trotz der Altersfreigabe ab 18 Jahren hat der Film über 3,3 Millionen Zuschauer erreicht und gilt als erfolgreichster koreanischer Film des Jahres – nicht zuletzt dank Yoo Hae-jins starker Präsenz.





An diesen Erfolg knüpft er mit „Big Deal“ an, einem Drama, das zur Zeit der Asienkrise spielt. Dort verkörpert er den Finanzdirektor Pyo Jong-rok, der alles daransetzt, seine angeschlagene Soju-Firma zu retten. Yoo Hae-jin bringt die Rolle mit viel Feingefühl auf die Leinwand.





Mit seinen Rollen in „Yadang: The Snitch“ und „Big Deal“ beweist er einmal mehr, warum er als einer der anerkanntesten Schauspieler Südkoreas gilt. „Big Deal“ kommt am 30. Mai in die koreanischen Kinos und die Erwartungen sind entsprechend hoch.