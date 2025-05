Nordkoreas Waldbrand-Reaktionssystem

ⓒ KBS News

Die globale Erderwärmung bedeutet höhere Temperaturen und mehr Trockenheit, was in vielen Teilen der Welt zu immer mehr Waldbränden führt, auch in Südkorea.





Bericht aus Südkorea: Waldbrand-Opfer

Es war ein Chaos. Wir kamen hierher und versuchten, das Feuer zu löschen, aber das ging erst, als die Feuerwehr da war. Als der Wind aufkam, war alles vorbei.





In Südkorea gab es im April schwere Waldbrände in der Provinz Nord-Gyeongsang. Auch Nordkorea kämpft regelmäßig mit Waldbränden, die erhebliche Schäden anrichten und Menschenleben und Eigentum bedrohen. Wie geht Nordkorea damit um?





Heute sprechen wir mit der Forscherin Oh Sam-eon vom Institut für Nordkoreastudien an der Dongguk-Universität über Nordkoreas Reaktionssystem auf Waldbrände.





Im Frühling ist die koreanische Halbinsel besonders anfällig für Waldbrände. Das liegt an einer Kombination aus steigenden Temperaturen, trockenem Wetter und starkem Wind.





Nordkoreas staatliches Zentralfernsehen legt großes Gewicht auf die Bedeutung der Waldbrandprävention im Frühjahr. Es gibt z.B. eine Aufklärungssendung mit dem Titel „Lasst uns Waldbrände gründlich verhindern“.





Ähnlich wie Südkorea ist auch Nordkorea im Frühjahr, insbesondere an der Ostküste, aufgrund steigender Temperaturen, Trockenheit und starker Winde besonders anfällig für Waldbrände. Von März bis Mai wird dort jedes Jahr ein Frühjahrsprojekt zur Landbewirtschaftung durchgeführt, bei dem die Waldbrandprävention im Vordergrund steht. Im Frühjahr und im Herbst werden bestimmte Gebiete als Hochrisikozonen ausgewiesen.





Obwohl es tatsächlich Waldbrände gibt, verschweigt die Zeitung Rodong Sinmun gelegentlich solche Vorfälle. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der Waldbrand in Samjiyon im Oktober 2014, der durch südkoreanische Satellitenbilder bestätigt wurde. Dort konnte man weißen Rauch sehen, der auf ein großes Feuer hindeutete, doch die nordkoreanische Zeitung erwähnte es nicht. Dies deutet darauf hin, dass Waldbrände in Nordkorea wahrscheinlich weitaus häufiger auftreten, als in der offiziellen Zeitung berichtet wird.





Von 2012 bis 2020 berichtete die Rodong Sinmun, Nordkoreas größte Tageszeitung, weniger über Waldbrände als über andere Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, anhaltende Regenfälle oder Taifune. Vorfälle wie der Samjiyon-Brand werden oft vertuscht, was darauf schließen lässt, dass Waldbrände unterschiedlichen Ausmaßes tatsächlich häufiger ausbrechen.





Der nationale Wetterdienst Nordkoreas gab im Frühjahr erstmals eine landesweite Waldbrandwarnung heraus aufgrund anhaltend starker Winde. Tatsächlich gilt das Land als besonders risikoanfällig wegen des Klimawandels.





Nordkorea ist ein Land, das besonders anfällig für die verheerenden Auswirkungen des rasanten Klimawandels ist. Der Klimawandel auf der koreanischen Halbinsel schreitet schneller voran als im globalen Durchschnitt, und in Nordkorea noch schneller als in Südkorea. Die durchschnittliche Jahrestemperatur z.B. stieg in den letzten zehn Jahren 1,3-mal schneller.





Nordkorea weist zudem ein einzigartiges Wettermuster auf: Regentage sind zwar seltener geworden, doch wenn es Niederschläge gibt, sind diese bemerkenswert intensiv. Dieses Wetter macht das Land hochgradig anfällig für Überschwemmungen und Dürren. In einer im Juni 2021 bei den Vereinten Nationen eingereichten freiwilligen nationalen Überprüfung räumte Nordkorea ein, ständig von extremen Klimaereignissen betroffen zu sein. Im vorangegangenen Jahrzehnt wurde das Land jedes Jahr von mindestens einer Naturkatastrophe heimgesucht.





Im Jahr 2021 identifizierte das Büro des Direktors der Nationalen Geheimdienste der USA elf Länder, darunter Nordkorea, als „besorgniserregend“ hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, auf extreme Klimaereignisse zu reagieren. Es wies darauf hin, dass Nordkoreas schlechte Infrastruktur und Ressourcenverwaltung seine Fähigkeit, mit zunehmenden Überschwemmungen und Dürren umzugehen, wahrscheinlich beeinträchtigen werden.





Es gibt Gründe, warum Nordkorea außergewöhnlich anfällig für die Risiken des Klimawandels ist, insbesondere für Waldbrände.





Nordkorea ist mit 9,06 Millionen Hektar Waldfläche, die 73,6 Prozent der Gesamtfläche des Landes ausmachen, großflächig bewaldet. Eine südkoreanische Satellitenbildanalyse aus dem Jahr 2018 ergab, dass 28 Prozent der gesamten Waldfläche zerstört waren. Die Waldschädigung beeinträchtigt die Wasserspeicherkapazität und erhöht damit das Risiko von Überschwemmungen, Dürren und Erdrutschen während der Taifunsaison.





Die Ausbreitung von Waldbränden wird von Wetterbedingungen, Waldarten und topografischen Merkmalen beeinflusst. Wenig feuerbeständige Nadelwälder gibt es häufiger als Laubwälder. Die topografische Landschaft trägt zusätzlich zur Brandausbreitung bei, da steilere Hänge die Brandausbreitung beschleunigen. Gebiete mit Neigungen von 15 Grad oder mehr machen 56,6 % der Landesfläche Nordkoreas aus.





Angesichts dieser miteinander verbundenen Umweltstrukturen muss Nordkorea seinen Schwerpunkt auf die Waldbrandprävention legen.





Während der schmerzhaften, wirtschaftlich schwierigen Zeit der 1990er Jahre, bekannt als „Mühsamer Marsch“, griffen die Nordkoreaner zu verzweifelten Maßnahmen. Sie fällten Bäume, um Holz als Brennstoff zu nutzen und angesichts der gravierenden Lebensmittelknappheit gegen Lebensmittel zu tauschen.





Unkontrollierte und großflächige Abholzung führte zu erheblichen Waldschäden und erhöhte das Risiko von Naturkatastrophen, letztlich auch von Waldbränden.





Angesichts der wiederkehrenden Schäden durch Waldbrände hat das Land die Wiederherstellung der Wälder als staatliches Projekt gefördert. 2012 war der Beginn eines zehnjährigen Plans zur Wiederherstellung der Wälder. Am Tag des Baumes, der seit 2023 am 14. März begangen wird, werden landesweit Menschen aus Institutionen, Fabriken und Unternehmen sowie Studierende mobilisiert, um Bäume in den Bergen zu pflanzen.





Nordkorea befolgt den Grundsatz, dass Waldbrandprävention gleichbedeutend mit Waldschutz ist, und hält Personal bereit, das im Falle eines Waldbrands sofort mobilisiert werden kann.





Nordkoreas Feuerwehren lassen sich grob in solche zum Schutz der Bevölkerung und Feuerwehren von Institutionen, Unternehmen und Organisationen unterteilen. Der Bevölkerungsschutz untersteht dem Ministerium für soziale Sicherheit, das ähnlich funktioniert wie die südkoreanische Polizeibehörde. Die Feuerwehren von Institutionen, Unternehmen und Organisationen unterteilen sich weiter in Industriefeuerwehren, die auf professionelle Brandbekämpfung spezialisiert sind, und Massenfeuerwehren, bei denen sich die Bevölkerung an Feuerlöschmaßnahmen beteiligt. In Südkorea gibt es freiwillige Feuerwehren als private Organisationen, die von der Bevölkerung vor Ort betrieben werden. Nordkoreas Industrie- und Massenfeuerwehren ähneln offenbar den freiwilligen Feuerwehren in Südkorea.





Nordkorea führte 2005 das Feuerwehrgesetz ein, das die Aufgabe der Feuerwehren zur Sicherheit der Bevölkerung festlegt. Das Regime unterstrich sein Engagement für die Feuerwehr, als Feuerwehreinheiten bei der nächtlichen Militärparade zum 73. Jahrestag der Staatsgründung im September 2021 präsentiert wurden.





Feuerwehren von Unternehmen und Organisationen spielen eine proaktive Rolle bei der Überwachung und Verhinderung von Waldbränden.





Am diesjährigen Tag des Baumes arbeiteten nordkoreanische Unternehmen, Organisationen und Einwohner intensiv an der Instandsetzung von Brandschneisen. Sie richteten außerdem Wassersammelstellen zur Prävention und Bekämpfung von Waldbränden ein. Förster und Aufseher im ganzen Land intensivierten ihre Patrouillen. Die Mobilisierung großer Menschenmengen ist ein charakteristisches Merkmal Nordkoreas zur Waldbrandprävention und -bekämpfung.





Im Kampf gegen Waldbrände mobilisiert Nordkorea angesichts begrenzter Technologien und Ressourcen seine Bevölkerung. Im März 2016 wurde mit dem Aufbau eines landesweiten Waldbrandüberwachungssystems begonnen. Es umfasst den Ausbau stationärer und mobiler Überwachungsposten sowie die Vergrößerung des Personals bei der Waldbrandbeobachtung. Grundsätzlich besteht der primäre Ansatz zur Bekämpfung von Waldbränden weiterhin aus Massenmobilisierung.





Unter der Leitung von Machthaber Kim Jong-un hat sich Nordkorea der Waldbrandprävention verschrieben.





In verschiedenen Regionen wurden Unterausschüsse zur Waldbrandprävention eingerichtet, um Risikofaktoren für Waldbrände schnell zu erkennen und zu melden. In Fällen, in denen sich Funken beim Ackerbau zu ausgewachsenen Waldbränden entwickelten, setzte das Land zudem Strafmaßnahmen ein.





Die Methode, die Bevölkerung zu mobilisieren, hat jedoch ihre Grenzen. Eine wirksame Bekämpfung von Waldbränden erfordert einen umfassenderen Ausbau der Infrastruktur, der spezialisiertes Personal, Hubschrauber und moderne Feuerlöschausrüstung umfasst. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, setzt Nordkorea auf wissenschaftliche und technologische Lösungen.





Nordkoreas Waldbrandmanagementsystem wird laut eigenen Angaben zunehmend verwissenschaftlicht und digitalisiert. Das Land konzentriert sich auf die Waldbrandprävention durch Informationsbeschaffung. Bereits 2017 wurde ein nationales Informationssystem zur Waldressourcenverwaltung mithilfe von Satellitendaten und Geoinformationssystemen geschaffen. Nordkorea scheint sein Waldbrandmanagementsystem auf Basis dieser Technologie zu betreiben. Diese fortschreitenden Verbesserungen des Waldbrandmanagementsystems spiegeln das wachsende Interesse der Behörden an der Bewältigung der Herausforderungen durch Waldbrände wider.





Die Folgen eines Waldbrandes im innerkoreanischen Grenzgebiet sind besonders besorgniserregend, da er sich über die Grenze ausbreiten und zu einer Katastrophe für die gesamte koreanische Halbinsel werden könnte. Angesichts der Schwere dieser Umweltbedrohung könnten sich die getrennten Bemühungen von Süd- und Nordkorea, derartige Risiken wirksam einzudämmen, als unzureichend erweisen.





Wenn Süd- und Nordkorea Waldbrände nicht durch die Brille ideologischer Konflikte betrachteten, könnte eine bilaterale Zusammenarbeit möglich werden. Denn ein Waldbrand in Nordkorea kann als eine gemeinsame Herausforderung verstanden werden, die beide Koreas betrifft.





Als kürzlich in einem Grenzgebiet ein Waldbrand ausbrach, wurden südkoreanische Hubschrauber entsandt, um das Feuer zu löschen. Der Vorfall verdeutlichte, wie Naturkatastrophen die Grenzen zwischen den beiden Koreas überschreiten. Um Schäden durch Waldbrände wirksam zu verhindern, müssen beide Seiten ehrliche Gespräche führen.





1973 haben Ost- und Westdeutschland auf bemerkenswerte Weise vorgeführt, wie man potenzielle Katastrophen in Grenzgebieten definieren und sich auf Präventionsgrundsätze einigen kann. Im Jahr 1976 vereinbarten sie darüber hinaus, dass Teams für forstwirtschaftliche Arbeiten in den Grenzgebieten auf dem Gebiet der jeweils anderen Seite eingesetzt werden können.





Um die Waldbrandgefahr sinnvoll zu bekämpfen, sollten auch Süd- und Nordkorea ausführliche Gespräche führen und sich auf spezifische Kooperationsmaßnahmen einigen.





Die Klimakrise geht über die politischen Grenzen zwischen Süd- und Nordkorea hinaus. Im vergangenen Monat breitete sich ein Waldbrand, der in der Nähe eines nordkoreanischen Grenzwachtpostens ausgebrochen war, schnell auf beiden Seiten aus und erfasste Gebiete innerhalb der entmilitarisierten Zone im Kreis Goseong in der Provinz Gangwon. Waldbrände können sich zu massiven, verheerenden Katastrophen entwickeln. Um diese Risiken wirksam zu verringern, scheint die Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea immer wichtiger zu werden.