100 Millionen Dollar Exportvolumen: Die Geburt einer globalen Wirtschaftsmacht

Im November 1964 verzeichnete Korea Exporte im Wert von 100 Millionen US-Dollar. Das Bruttoinlandsprodukt des Landes lag 1960 bei etwa 79 Dollar, womit Korea zu den ärmsten Ländern der Welt gehörte. Doch innerhalb von nur zehn Jahren nach Abschluss des Waffenstillstandsabkommens gelang es Korea, Waren im Wert von 100 Millionen Dollar zu exportieren. Diese Erfahrung gab dem koreanischen Volk das Selbstvertrauen, der Armut zu entkommen, und war das erste Ergebnis des Fünfjahresplans der Regierung zur wirtschaftlichen Entwicklung von 1962.





Der Fünfjahresplan als Strategie auf Basis von Industrialisierung und exportorientiertem Wachstum

Das Herzstück des 1962 gestarteten Wirtschaftsentwicklungsplans war eine von der Regierung gesteuerte Wachstumsstrategie auf Grundlage einer exportgetriebenen Industrialisierung. Ab Mitte der 1960er Jahre begann Korea mit dem Aufbau von Industrieparks, mit Herstellern von Nylon, Textilien, Kleidung und anderer Leichtindustrie. In der zweiten Phase des Wirtschaftsentwicklungsplans verlagerte sich der Fokus von der Leicht- zur Schwer- und Chemieindustrie, und in der dritten Phase wurde die Schwerindustrie noch intensiver gefördert. Die Koreaner überwanden außerdem den Ölpreisschock der 1970er Jahre, indem sie in den Bau-Markt im Nahen Osten eintraten. So verwandelten die Krise in eine Chance zur Förderung der chemischen Industrie und zur Umstrukturierung der nationalen Industrie.