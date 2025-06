K-Pop-Giganten kehren im Sommer 2025 zurück

ⓒ SM Entertainment, YG Entertainment, Big Hit Music

Im Sommer 2025 melden sich die führenden K-Pop-Agenturen SM, YG, JYP und HYBE mit ihren bekanntesten Gruppen zurück. Den Auftakt macht aespa im Juni mit einem neuen Song. Die Gruppe hat bereits mit Titeln wie „Armageddon“ und „Supernova“ große Chart-Erfolge gefeiert. Laut Mitglied Karina dürfen sich Fans erneut auf den typischen, kraftvollen Sound freuen. Erste Hinweise auf das Konzept gab es schon im Januar, als aespa auf der Bühne mit Begriffen wie „Sonne“, „glühendes Metall“ und „Schmiede“ spielte.





Im Juli steht die nächste große Rückkehr an: BLACKPINK gehen nach längerer Gruppenpause wieder auf Tour. In den letzten Monaten waren Jennie, Rosé und Lisa einzeln aktiv, unter anderem bei internationalen Festivals wie dem Coachella 2025. Nun treten sie wieder gemeinsam als Gruppe auf. Geplant sind über 30 Konzerte in mehr als einem Dutzend Städten. Die Shows finden in großen Stadien statt, und es wird davon ausgegangen, dass weltweit mehr als 20 Millionen Fans die Tour erleben werden.





Besonders viel Aufmerksamkeit gilt BTS, deren Mitglieder ihren Militärdienst beendet haben. Ein Comeback in vollständiger Besetzung scheint unmittelbar bevorzustehen. Gleichzeitig öffnet sich auch der chinesische Markt wieder für K-Pop. Im September findet in Sanya (China) erstmals wieder das „Dream Concert“ statt, das zuvor jahrelang durch politische Spannungen ausgebremst wurde. Die Kombination aus den großen Comebacks und der Rückkehr auf den chinesischen Markt könnte der K-Pop-Industrie wieder einen neuen Aufschwung verleihen.