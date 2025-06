„Hi.5“ schlägt „Mission: Impossible“ am ersten Tag

ⓒ NEXT ENTERTAINMENT WORLD

Mit 70.000 Zuschauern am ersten Tag stieg der neue südkoreanische Actionfilm „Hi.5“ direkt auf Platz 1 der Kinocharts ein und ließ damit sogar „Mission: Impossible – The Final Reckoning“ hinter sich. Auch wenn der Tom-Cruise-Blockbuster am Folgetag mit 160.000 Besuchern wieder an die Spitze kletterte, war der Abstand mit nur 10.000 Menschen erstaunlich knapp.





„Hi.5“ ist das neue Werk von Regisseur Kang Hyeong-cheol, der durch Erfolge wie „Sunny“ oder „Speedy Scandal“ bekannt ist. Die Komödie erzählt von fünf Außenseitern, die nach Organtransplantationen plötzlich übernatürliche Kräfte besitzen. Mit einem humorvollen Ton und einer Comic-Ästhetik punktet der Film beim Publikum.





Trotz ihrer außergewöhnlichen Kräfte kämpfen die Figuren nicht darum, die ganze Welt zu retten, sondern helfen im Alltag – etwa, indem sie einer älteren Dame beim Schieben ihres Einkaufswagens zur Seite stehen. Doch als ein skrupelloser Gegenspieler mit übermenschlichen Fähigkeiten auftaucht, müssen sie zusammenhalten und mutig für das kämpfen, was ihnen wichtig ist.





Mit einer charmanten Besetzung und originellen Actionszenen bietet Hi.5 nicht nur spannende Unterhaltung, sondern erzählt auch eine Geschichte über Zusammenhalt und das Überwinden eigener Grenzen.