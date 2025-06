Spannung steigt: „Squid Game“ kehrt mit Staffel 3 zurück

ⓒ NETFLIX

Netflix Korea hat kurz vor dem Start der letzten Staffel der global erfolgreichen Serie „Squid Game“ neue Bilder veröffentlicht und so die Vorfreude der Fans erheblich gesteigert.





Auf dem offiziellen Instagram-Account kündigte Netflix Korea mit dem Satz „Das letzte Duell, die letzte Staffel. „Squid Game“ Staffel 3, ab 27. Juni – nur auf Netflix“ die baldige Premiere an. Die veröffentlichten Szenen zeigen spannende Momente aus der dritten Staffel und wecken die Neugier der Zuschauer. Besonders auffällig sind Fotos von Hauptdarstellern wie Lee Jung-jae und Lee Byung-hun in Anzügen mit ernsten Blicken. Auch Im Si-wan, Jo Yu-ri und Kang Ha-neul werden mit angespannten und fokussierten Gesichtsausdrücken gezeigt.





Spannend ist zudem die Rückkehr von Lee Jin-wook, dessen Tod in Staffel 2 nur angedeutet wurde. Außerdem tauchen Fotos von Figuren auf, die in der zweiten Staffel eher eine Nebenrolle spielten: So zielt Park Gyu-young als Noeul mit einer Waffe, was eine Wendung im Geschehen verspricht, und Wi Ha-joon als Junho hält eine „Squid Game“-Visitenkarte in der Hand, was auf eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen hinweist.





Die dritte Staffel von Squid Game startet am 27. Juni weltweit auf Netflix. Fans sind gespannt, wie das Schicksal der letzten Überlebenden ausgeht.