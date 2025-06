Jin von BTS kommt mit „Echo“ in die Billboard-Charts

ⓒ Big Hit Music

Jin, Mitglied von BTS, hat wieder mal für Aufsehen gesorgt. Laut den Veröffentlichungen der neuen Charts bei Billboard am 26. Mai ist das zweite Minialbum „Echo“ von Jin auf Platz drei von Billboard 200 gekommen. Es ist für Jin die höchste Platzierung in diesen Charts. Mit einem früheren Album hatte er schon auf Platz vier gelegen.

Im Album sind sieben Lieder enthalten und sie zählen zu verschiedenen Genres wie Pop Funk, Country Rock, Brit Rock usw. Er wollte Lieder singen, die von Geschichten und Gefühlen handeln, die jeder einmal im Leben erlebt haben muss.

Das Album kommt auch in anderen Regionen der Welt gut an. Es steht auf Platz 63 der britischen Official Charts.

Der Künstler will am 28. und 29. Juni in der Stadt Ilsan seine erste Fankonzerttournee beginnen. Er wird insgesamt neun Städte besuchen, unter anderem auch europäische wie London und Amsterdam.