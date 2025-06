Illits „Magnetic“ erreicht bei Spotify 600 Millionen Aufrufe

ⓒ BELIFT LAB

Die Girlgroup ILLIT will in Kürze wieder ihr Comeback feiern. Und eine erfreuliche Nachricht gibt es passend zur Rückkehr der Sängerinnen, denn laut dem Stand des 23. Mai hat das Lied „Magnetic“ aus ihrem ersten Minialbum bei Spotify die Marke von 600 Millionen Aufrufen überschritten. Die Streamingzahl wurde von allen Debütsongs von K-Pop-Gruppen in kürzester Zeit erreicht.

Das Lied „Magnetic“ ist eine Mischung aus Pluggnb und House und handelt davon, dass sich die Gefühle gegenüber dem Menschen, in den man verliebt ist, wie Magneten anfühlen. Die eingängige Melodie, der tolle Tanz und auch der originelle Liedtext waren bei vielen Musikhörern auf der Welt auf Anhieb beliebt. An den Zahlen konnte man den Erfolg dieses Liedes besonders gut erkennen, gleich nach der Herausgabe des Songs im März letzten Jahres ist es auf Nummer eins von verschiedenen inländischen Charts und auch in die Hot 100 von Billboard sowie Single Top 100 der britischen Official Charts gekommen.

ILLIT wollen am 16. Juni ihr drittes Minialbum auf den Markt bringen. Sie haben bereits einen Teil des Liedes „Do the Dance“ veröffentlicht, was bei den Fans die Spannung steigen lässt.