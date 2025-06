Seventeen hat auf der Jamsu-Brücke ein Konzert gegeben

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Gruppe Seventeen hat am 25. Mai ein besonderes Event veranstaltet. Sie haben auf der Jamsu-Brücke das Lied „THUNDER“ aus ihrem fünften regulären Album gesungen. Die Anwesenden konnten das Lied also schon einen Tag vor der offiziellen Veröffentlichung hören. Denn gleich am Tag darauf um 18 Uhr wurde das Album herausgegeben.

Als der Auftritt zu diesem Lied begann, herrschte gleich prächtige Stimmung. Bevor die Sänger den Refrain sangen, hat das Publikum mit dem Singen begonnen und nach dem Auftritt jubelten alle. Es folgten dann noch elf weitere Hitsongs wie „Hot“, „Rock with you“ und andere. Zum Abschluss gab es für die Fans auch ein Feuerwerk.

Es ist das erste Mal, dass ein K-Pop-Star auf der Jamsu-Brücke ein Konzert gegeben hat. Viele in- und ausländische Fans kamen und der ganze Auftritt wurde über Weverse und YouTube live übertragen.

Im neuen Album sind drei Lieder enthalten, bei denen alle Mitglieder mitgesungen haben, und 13 Solosongs aller einzelnen Mitglieder.