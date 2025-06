Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, So-jin Baik

ⓒ So-jin Baik

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Sojin Baik, wissenschaftliche Mitarbeiterin an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Anlass des Gesprächs ist die Ausstellung „100 Ideen von Glück – Kunstschätze aus Korea“, die derzeit im Residenzschloss Dresden zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt kostbare Werke aus über einem Jahrtausend koreanischer Kunstgeschichte und spannt einen Bogen zwischen ostasiatischer Kunst und europäischem Ausstellungskontext.





Frau Baik hat die Ausstellung kuratorisch betreut. Wir sprechen mit ihr über die Entstehung der Schau, das kuratorische Konzept und darüber, was es für sie persönlich bedeutet, koreanische Kunst in diesem besonderen Rahmen in Deutschland zu präsentieren.