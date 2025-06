Teil 11. Koreas Bauprojekte im Ausland und die Entwicklung der koreanischen Bauindustrie

1 Billion US-Dollar für Bauprojekte im Ausland

Am 30. Dezember 2020 fand am Burj Khalifa in Dubai eine Lichtershow zur Feier des Geburtstags von BTS-Mitglied V statt. Solche Aktionen sind hier gewöhnlich nur für staatliche Werbevideos oder internationale Firmenanzeigen erlaubt. Es war koreanische Bautechnologie, die das höchste Gebäude der Welt und den Stolz der Vereinigten Arabischen Emirate errichtet hat. Ende 2024 überstieg das Auftragsvolumen der koreanischen Bauprojekte im Ausland erstmals die Schwelle von einer Billion US-Dollar.





Bau der Schnellstraße Pattani–Narathiwat in Thailand (1965)

Die ersten Bauprojekte im Ausland: „Tanon Kaoli“ („koreanische Straße“) In Thailand gibt es eine Straße namens „Tanon Kaoli“, was „koreanische Straße“ bedeutet. Es handelt sich um die Schnellstraße Pattani–Narathiwat, das erste Auslandsbauprojekt, das 1965 von einem koreanischen Unternehmen vergeben wurde. Damals fehlte es Korea im Straßenbau an Erfahrung, an Ausrüstung und Technik, doch mit dem typischen koreanischen Pioniergeist und Fleiß wurde der Bau vollendet. Zwar erlitt man einen Verlust von drei Millionen Dollar, doch diese Erfahrung legte den Grundstein für weitere Bauprojekte im Ausland und die spätere Bauindustrie Koreas.





(Links) Industriehafen Jubail (1976) (Rechts) Großes künstliches Flussprojekt in Libyen (1983)

Die Ölkrise – eine Chance für die koreanische Bauindustrie im Nahen Osten Als die Ölkrise der 1970er-Jahre die Weltwirtschaft erschütterte, drang Korea in den durch Ölgeld florierenden Bausektor des Nahen Ostens vor. Angefangen mit einer Schnellstraße in Saudi-Arabien wurden unter anderem der Industriehafen Jubail und das „Große künstliche Flussprojekt“ in Libyen erfolgreich abgeschlossen. Damit bewies Korea seine Baukompetenz und gewann internationales Vertrauen.





(im Uhrzeigersinn von oben links): (1) Petronas Twin Towers in Malaysia

(2) Burj Khalifa in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

(3) Çanakkale-1915-Brücke in der Türkei (4) Marina Bay Sands Hotel in Singapur

ⓒ KBS