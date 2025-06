Ein Lied über Liebesbriefe und die Pansori-Sängerin Lee Hwajungseon

In früheren Zeiten konnte man mit Menschen, die weit entfernt waren, nur per Brief kommunizieren. Im alten Korea gab es jedoch keine Post. Man musste daher Reisende, die in die entsprechende Gegend reisten, darum bitten, den Brief zu überbringen. Es gab keine Garantie, dass der Brief pünktlich oder überhaupt ankam. Manchmal dauerte es mehrere Monate, bis ein Brief endlich sein Ziel erreichte. Man kann sich also vorstellen, wie sehr sich der Empfänger freute, wenn er einen Brief in den Händen hielt. Das Gagok-Lied „Banyeop반엽“, das von Frauen gesungen wird, beschreibt die Gefühle, die in einem aufkamen, wenn man einen Liebesbrief erhielt. Die Sängerin sagt zum Absender des Briefes: „Wenn ich dir wichtig genug bin, um mir einen Brief zu schicken, dann komme doch selbst.“ So, wie es in der westlichen Musik Dur und Moll gibt, gibt es in der traditionellen koreanischen Musik Ujo우조 und Gyemyeonjo계면조. „Banyeop“ wird halb in Ujo und halb in Gyemyeonjo gespielt. Das bringt die gemischten Gefühle perfekt zum Ausdruck: Die Protagonistin freut sich über den Liebesbrief ihres Geliebten, ist aber gleichzeitig enttäuscht, dass er nicht selbst kommt.





Das Lied „Ibyeol, Han이별, 한“, zu Deutsch so viel wie „Trennung, Schmerz“, gesungen von Modern Gagok. Es ist eine Variation des „Sangsabyeolgok상사별곡“, einem auf einem Gedicht basierenden Lied über den Schmerz, auf die Rückkehr des Geliebten zu warten.





Diese Woche stellen wir Ihnen die Pansori-Sängerin Lee Hwajungseon vor, die während der japanischen Kolonialzeit sehr beliebt war. Ursprünglich wurden Pansori ausschließlich von Sängern gesungen. Doch in der späten Joseon-Ära begannen auch Frauen, Pansori zu singen, allen voran eine Sängerin namens Jin Chae-seon진채선. Doch den Durchbruch für Pansori-Sängerinnen brachte Lee Hwajungseon이화중선, deren richtiger Name Lee Bong-hak이봉학 war. Ihr Künstlername Hwajungseon bedeutet „eine göttliche Jungfrau unter Blumen“. Sie wurde vor ungefähr 100 Jahren geboren, aber man weiß nicht viel über ihr frühes Leben. Wo und wann sie geboren wurde und wie sie Pansori lernte, ist nicht gesichert bekannt. Man sagt, sie wurde in den späten 1890ern in Busan oder in Beolgyo벌교 in der Provinz Jeollanam-do geboren, und habe früh geheiratet und als gewöhnliche Hausfrau gelebt. Als sie als junge Frau jedoch eine Aufführung des Pansori-Stars Song Man-gap송만갑 sah, soll sie so gefesselt von dem Klang gewesen sein, dass sie von zu Hause fortlief, um Pansori zu lernen. Es kam nur sehr selten vor, dass eine verheiratete Frau ihre Familie verließ, um singen zu lernen. Glücklicherweise landete sie schließlich in einer Seouler Schule für Gisaeng, also Unterhaltungskünstlerinnen, und lernte dort Gesang unter großen Pansori-Sängern wie Song Man-gap und Jeong Jeong-ryeol정정렬. Sie soll nicht besonders schön gewesen sein, aber besaß eine unvergleichliche Stimme. Von ihr und dem Sänger Im Bang-ul임방울 gibt es daher die meisten Tonaufnahmen aus der Kolonialzeit. Sie ist auch bekannt für ihr gesellschaftliches Engagement. Sie half Mädchen, Pansori zu lernen, indem sie von örtlichen Geschäftsmännern die Finanzierung für den Bau einer Mädchenschule in Beolgyo sicherte, und sie organisierte Proteste gegen die Diskriminierung von Gisaeng. Das zeigt, dass sie nicht nur eine herausragende Sängerin war, sondern eine Aktivistin, die sehr mutig und engagiert war. Leider starb sie 1943 viel zu früh, als ihr Schiff auf dem Heimweg aus Japan unterging.





Im Buddhismus glaubt man an Samsara, den immerwährenden Zyklus des Seins. Dabei durchläuft jedes Wesen einen unendlichen Kreislauf aus Geburt, Tod und Wiedergeburt. Es soll 49 Tage dauern, um das Leben eines Menschen zu bewerten und zu entscheiden, als was er wiedergeboren wird. Ein Mensch, der viele Sünden begangen hat, wird vielleicht als ein Tier wiedergeboren. Ein Mensch, der stets gutherzig war und viele gute Taten begangen hat, wird vielleicht im Himmel wiedergeboren. Niemand weiß, was aus ihm im nächsten Leben werden wird. Deswegen beten die Menschen auf Erden dafür, dass ihre Lieben als höhere Wesen wiedergeboren werden. Ein solches Gebetsritual, das in buddhistischen Tempeln abgehalten wird, heißt „Yeongsanjae영산재“. Dabei handelt es sich um eine großangelegte Zeremonie, die früher drei Tage dauerte. Die Tempel wurden mit buddhistischen Gemälden geschmückt, und man lud Mönche ein, die auf buddhistische Gesänge spezialisiert waren, und sogar buddhistische Tänzer. Yeongsanjae enthält verschiedene kulturelle Traditionen des Buddhismus, weswegen die Zeremonie in Korea und durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe anerkannt ist. Heutzutage halten die Mönche des Bongwonsa봉원사-Tempels in Seoul Yeongsanjae am 6. Juni, dem Gefallenengedenktag, ab. Damit gedenken sie denen, die ihr Leben für ihr Land gegeben haben. Die buddhistischen Gesänge beim Yeongsanjae sind in Sanskrit oder Chinesisch und für einfache Menschen nicht leicht zu verstehen. Am Ende der Zeremonie folgt daher noch ein Lied, das die buddhistische Lehre in verständlichen Worten erklärt.





Musik