Mnet bringt beliebte Hip-Hop-Shows zurück

ⓒ Mnet

Zum 30-jährigen Jubiläum hat der südkoreanische Sender Mnet die Rückkehr seiner populären Hip-Hop-Formate angekündigt – darunter auch die legendäre Casting-Show „Show Me the Money“. Die Sendung, die seit ihrem Start 2012 maßgeblich zur Etablierung von Hip-Hop im koreanischen Mainstream beigetragen hat, war nach elf Staffeln im Jahr 2022 gestoppt worden.





Laut Mnet stecke man derzeit mitten in den Vorbereitungen für eine Rückkehr von Hip-Hop-IP rund um „Show Me the Money“ in neuer Form auf den Bildschirm. Schon im April hatte der Sender bekannt gegeben, dass auch „Unpretty Rapstar“, ein Wettbewerb für Rapperinnen, in einem neuen Format zurückkehren soll. Beide Sendungen hatten in der Vergangenheit für Aufmerksamkeit gesorgt und Karrieren von zahlreichen Künstlern angestoßen.





Die Wiederbelebung beider Shows weckt bei vielen Fans große Erwartungen. Mnet hatte seit mehreren Jahren keine neue Hip-Hop-Show mehr im Programm, was die aktuelle Ankündigung umso bedeutsamer macht.