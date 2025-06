j-Hope beendet Worldtour

ⓒ Big Hit Music

j-Hope, Mitglied von BTS, hat nun seine Asientour erfolgreich hinter sich gebracht.

Am 31. Mai und 1. Juni stand er in Osaka auf der Bühne und hat vor 80.000 Fans ein Konzert gegeben. Alle Plätze waren natürlich ausverkauft und der Auftritt wurde sogar in 70 verschiedenen Regionen weltweit in Kinos live übertragen. Viele Fans konnten also auch indirekt den Auftritt ihres Idols miterleben.

Der Auftritt in Osaka war der letzte im Rahmen seiner Welttournee, die er im Februar in Seoul begonnen hatte. Im Rahmen dieser Tour hat er insgesamt 15 Regionen in Nordamerika und Asien besucht und 31 Mal auf der Bühne gestanden. Insgesamt kamen etwa 470.000 Fans zu seinen Konzerten. An diesen Zahlen kann man schon erkennen, dass j-Hope ein sehr erfolgreicher Künstler ist.

An den beiden Tagen in Japan hat der Sänger auch die Lieder „Sweet Dreams“ und „Mona Lisa“ gesungen, die er im März dieses Jahres herausgebracht hat. Aber nicht nur seine Solosongs, sondern auch Lieder seiner Gruppe BTS konnten die Fans hören.

j-Hope meinte, dass diese Tour ein Traum und eine Herausforderung zugleich gewesen sei. Er könne seine Auftritte einfach nicht vergessen. Am 13. und 14. Juni will der Sänger in Ilsan noch zusätzliche Konzerte geben und seine Tournee damit beenden.