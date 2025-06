MonstaX feiert 10-jähriges Bühnenjubiläum

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die Gruppe MonstaX feiert in diesem Jahr ihr zehntes Bühnenjubiläum und hat für das zweite Halbjahr einiges geplant.

Am 31. Mai traten sie in der Sendung Nopogi des YouTube-Kanals von KBS Kpop auf und verrieten einiges zu ihren Vorhaben. Diese Sendung wird vom Mitglied Shownu moderiert und die Mitglieder Kihyun, Hyungwon und Juheon, die gerade ihren Wehrdienst beendet haben, waren gekommen. An dem Tag waren verschiedene Speisen vorbereitet und MonstaX zeigten, wie gut sie essen können. Das Publikum hatte schon beim Zuschauen großen Hunger. Die Sänger sagten, dass sie besonders beeindruckt waren, als sie den ersten Platz in einer Musiksendung erreicht hatten. Da hätten sie alle geweint. Auch als sie ihre erste Welttournee veranstalteten und ihre ausländischen Fans trafen, waren sie gerührt.

Die Künstler meinten, dass sie gerne Auszeichnungen bei Musikpreisverleihungen bekommen und noch mehr mit ihren Fans kommunizieren wollten.

MonstaX debütierten 2015 und hatten erst 916 Tage nach dem Debüt den ersten Platz in einer Musiksendung erreichen können. 2018 wurden sie als erste K-Pop-Gruppe von iHeartRadio zur Jingle Ball-Tour eingeladen. Sie sind schon drei Mal dabei gewesen. Am 11. Juni wollen sie in Seoul eine Ausstellung anlässlich ihres Jubiläums veranstalten.