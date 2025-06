KiiiKiii begeistern ausländische Fans

ⓒ STARSHIP Entertainment

Die Gruppe KiiiKiii hat am 31. Mai am 2025 All Loud KT Pop in Taiwan teilgenommen und die Anwesenden gleich in ihren Bann gezogen.

Die Sängerinnen begannen ihren Auftritt mit dem Debütlied „I Do Me“ und zogen die ganze Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Danach folgten tolle Performances. Sie coverten zum Beispiel das Lied “I Don’t Care“ von 2NE1 und zeigten dabei auch andere Seiten von sich. Zwischen den Liedern sprachen sie zu ihren Fans. Natürlich sagten sie, dass sie sehr erfreut seien, zu dieser Veranstaltung eingeladen worden zu sein und bedankten sich sehr beim Publikum.

KiiiKiii sorgen derzeit für Aufsehen. Sie haben Anfang April kurz nach ihrem Debüt gleich den ersten Platz einer Musiksendung erreichen können und gehören zu den beliebtesten neu gegründeten Girlgroups.

KiiiKiii wollen an weiteren Veranstaltungen teilnehmen und mit verschiedenem Content ihre Fans begeistern.