Lim Young Woong erreicht binnen 19 Tagen 100 Millionen Streamingabrufe

ⓒ Mulgogimusic

Der Sänger Lim Young Woong schreibt Geschichte. Der Sänger ist besonders auf der Musikseite Melon beliebt. Bereits im Januar 2023 wurde er Mitglied des Billions-Gold Club von Melon. Mitglied dieses Clubs kann man nur werden, wenn man mehr als 5 Milliarden und weniger als 10 Milliarden Streamingabrufe erreicht hat. Im Juni letzten Jahres überschritt er dann die 10-Milliarden-Marke und wurde Mitglied des Billions-Dia Club. In diesem befinden sich nur BTS und eben der Sänger Lim Young Woong.

Die Beliebtheit des Sängers will einfach nicht nachlassen, denn in nur 19 Tagen hatte er bei Melon 100 Millionen Streamingabrufe erreicht. In nicht mal einem Monat mehr als 100 Millionen Mal gehört zu werden, ist alles andere als einfach.

Nach dem Stand des 1. Juni hat Lim Young Woong bei Melon die Marke von 100 Millionen Streamingabrufen überschritten und so einen neuen Rekord aufgestellt. Man kann daran gut erkennen, wie beliebt er ist, besonders bei den Melon-Nutzern.