Vier Girlgroups starten mit neuen Alben in den Sommer

ⓒ JYP Entertainment, S2 Entertainment, WAKEONE, 3Y CORPORATION

Am 9. Juni erschienen gleich vier neue Alben und Singles südkoreanischer Girlgroups. ITZY, QWER, KISS OF LIFE und IZNA melden sich mit neuen Musikprojekten zurück und leiten damit eine intensive Comeback-Phase im K-Pop ein.





ITZY veröffentlichte mit „Girls Will Be Girls“ ihr erstes Mini-Album seit Oktober 2024. Die Gruppe setzt erneut auf tanzbare Musik mit starker Bühnenpräsenz. QWER brachte ihr drittes Mini-Album „In a million noises, I'll be your harmony“ heraus. Die Band zeigt mit selbst geschriebenen Songs ihre künstlerische Weiterentwicklung.





KISS OF LIFE kehrte mit „224“ zurück. Das Mini-Album enthält sieben Songs in verschiedenen Stilrichtungen, darunter R&B, Pop, Jazz und Disco. Im Vergleich zum letzten Album ist die bisherige Kreativdirektorin nicht mehr beteiligt.





IZNA brachte mit „BEEP“ ihre zweite Single heraus, inklusive einer japanischen Version. Nach dem Erfolg von „SIGN“ baut die Gruppe damit ihre internationale Präsenz weiter aus.