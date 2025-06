Neues Album von ATEEZ erscheint am 13. Juni

ⓒ KQ Entertainment

ATEEZ steigert die Vorfreude auf ihr Comeback mit einem Preview-Video zu ihrem neuen Mini-Album „GOLDEN HOUR : Part.3“. Die Vorschau wurde am 9. Juni auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Band veröffentlicht und zeigt einen stimmungsvollen Clip mit Ausschnitten aller fünf Songs.





Der Song „Lemon Drop“ ist eine frische und eingängige Single, die zur warmen Jahreszeit passt. Das Album enthält außerdem weitere Songs wie „Masterpiece“, „Now this house ain't a home“, „Castle“ und „Bridge : The Edge of Reality“.





Das Album „GOLDEN HOUR : Part.3“ ist der dritte Teil der „Golden Hour“-Reihe und zeigt die musikalische Weiterentwicklung von ATEEZ. Die Mitglieder Hongjoong und Mingi haben bei vier der fünf Songs am Text mitgewirkt.





Die Veröffentlichung des Albums ist für den 13. Juni um 13 Uhr geplant. Fans können sich auf eine vielseitige Mischung aus gefühlvollen Melodien und einzigartigen Stimmen freuen, die den Sommer 2025 musikalisch begleiten werden.