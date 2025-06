Erster Tony-Triumph für koreanisches Musical

ⓒ YONHAP News

Das koreanische Musical „Maybe Happy Ending“ hat bei den 78. Tony Awards in New York einen enormen Erfolg gefeiert. Das Stück, das ursprünglich in einem kleinen Theater in Seoul begann, gewann sechs der begehrten Auszeichnungen, darunter die wichtigsten Kategorien: Bestes Musical, beste Regie, bestes Buch und beste Musik. Dies ist das erste Mal, dass ein koreanisches Originalmusical bei den Tony Awards, die als „Oscars“ der Musicalwelt gelten, so erfolgreich war.





Das Musical erzählt die Geschichte von zwei Robotern, Oliver und Claire, die nach dem Verlust ihrer Besitzer menschliche Gefühle wie Liebe und Trennung entdecken. Seit der Premiere 2016 in Seoul hat das Stück zahlreiche Auszeichnungen erhalten und wurde aufgrund seiner originellen Handlung und emotionalen Tiefe hoch gelobt.





Die Zusammenarbeit zwischen dem koreanischen Autor Park Chanhyuk und dem amerikanischen Co-Autor Will Aranson, war maßgeblich für die erfolgreiche Lokalisierung und Anpassung des Stücks für ein internationales Publikum.





Experten sehen den Erfolg als bedeutenden Schritt für die koreanische Kulturindustrie, die mit K-Pop, Film und Literatur bereits international Fuß gefasst hat.