Die Nordkorea-Politik der Regierung von Lee Jae-myung

Seit dem 4. Juni 2025 hat Südkorea einen neuen Präsidenten und eine neue Regierung.





Lee Jae-myung gewann die 21. Präsidentschaftswahl in Südkorea in einer turbulenten Zeit, die von Kriegsrecht und Amtsenthebungen geprägt war. Außen- und sicherheitspolitisch verfolgt der neue Präsident einen pragmatischen diplomatischen Ansatz, bei dem nationale Interessen im Vordergrund stehen.





Vor dem Hintergrund der angespannten innerkoreanischen Beziehungen, Nordkoreas Nuklearpolitik, der Annäherung zwischen Nordkorea und Russland und komplexer internationaler Sicherheitsherausforderungen stellt sich die Frage, welche strategischen Schritte die Regierung Lee Jae-myung in Zukunft unternehmen wird.





Heute sprechen wir mit Professor Jung Dae-jin von der Halla-Universität in Wonju über die Haltung der neuen südkoreanischen Regierung gegenüber Nordkorea in Bezug auf mögliche Strategien für die innerkoreanischen Beziehungen.





Am 4. Juni um 11 Uhr wurde Lee Jae-myung im großen Saal des Parlamentsgebäudes als 21. Präsident Südkoreas vereidigt. In seiner Antrittsrede stellte er eine neue Nordkorea-Politik vor.





Antrittsrede Präsident Lee Jae-myung:

Wir werden Kommunikationskanäle öffnen und durch Dialog und Zusammenarbeit Frieden auf der koreanischen Halbinsel schaffen.





Der Schwerpunkt liegt auf der Verringerung der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel und der Normalisierung der Beziehungen zwischen Süd- und Nordkorea.





Präsident Lee hat sich zum Aufbau eines sicheren und friedlichen Landes verpflichtet. Bei seiner Amtseinführung betonte er den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und eine Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen als dringende Aufgabe der neuen Regierung.





Da Pjöngjang Süd- und Nordkorea bereits als „feindliche Länder“ bezeichnet hat, ist es eine schwierige Aufgabe, diese Beziehung wieder besonders und einzigartig zu machen. Dennoch ist es dringend notwendig, den Begriff „feindlich“ zu streichen und am besten durch „friedlich“ zu ersetzen. Zunächst ist es entscheidend, rasch wieder eine normale Beziehung zwischen den beiden Ländern aufzubauen, um den einzigartigen Charakter der innerkoreanischen Beziehungen wiederherzustellen.





Während des Präsidentschaftswahlkampfs betonte Lee Jae-myung durchgehend, dass die harte Haltung der Regierung von Yoon Suk Yeol gegenüber Nordkorea für die Verschlechterung der innerkoreanischen Beziehungen und die Eskalation der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel verantwortlich sei.





Im Gegensatz zur vorherigen scheint die neue Regierung in Seoul einen Kurs der Versöhnung und Zusammenarbeit zu bevorzugen. Es gibt Anzeichen, dass sie sich für die Wiederherstellung der unterbrochenen Kommunikationskanäle einsetzen wird.





Die innerkoreanischen Kommunikationsleitungen wurden nach der „Gemeinsamen Erklärung von Süd und Nord“ am 15. Juni eingerichtet, nach dem historischen innerkoreanischen Gipfeltreffen der Staatschefs beider Koreas im Jahr 2000. Danach kam es wiederholt zu Unterbrechungen der Kommunikationsleitungen, die jedoch stets als wichtige Kanäle der innerkoreanischen Beziehungen dienten.





Seit April 2023 hat Nordkorea die Kommunikationskanäle jedoch nicht mehr benutzt. Da sie für jeden möglichen Dialog unerlässlich sind, gehen Experten davon aus, dass sich die ersten Bemühungen auf die Wiederherstellung dieser wichtigen Kommunikationswege konzentrieren werden.





Wenn es Südkorea gelingt, mit Nordkorea wieder in Kontakt zu treten, werden sich erste Gespräche wahrscheinlich auf die Wiederbelebung des innerkoreanischen Militärabkommens vom 19. September konzentrieren, das von der vorherigen Regierung ausgesetzt und von Nordkorea für nichtig erklärt wurde.





Der neue südkoreanische Präsident hat auch von einem langfristigen Ziel gesprochen, nämlich der Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel.





Die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bleibt ein fester Grundsatz, bei dem Südkorea keine Kompromisse eingehen kann. Für die Regierung von Lee Jae-myung ist eine friedliche koreanische Halbinsel von größter Bedeutung. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Atomwaffen zu einer erheblichen Belastung für Nordkorea werden und den Weg zu Wohlstand und Wohlergehen des Landes behindern, auch wenn dieser Prozess einige Zeit in Anspruch nehmen kann.





Derzeit verfügt Südkorea über eine überwältigende Überlegenheit in Bezug auf konventionelle Streitkräfte, und das Bündnis mit den USA stellt eine starke Partnerschaft dar, der Nordkorea nichts entgegensetzen kann. Daher muss Südkorea selbstbewusst bleiben und den Dialog mit Gelassenheit fortsetzen. Die neue Regierung wird wahrscheinlich diesen Ansatz verfolgen.





Die Regierung von Lee Jae-myung strebt die Denuklearisierung Nordkoreas an und möchte gleichzeitig ein friedliches Umfeld auf der koreanischen Halbinsel fördern. Dazu soll Nordkorea dazu bewegt werden, die Ausweitung seines Atomprogramms zu stoppen, seine nuklearen Möglichkeiten zu reduzieren und sich letztendlich zur Denuklearisierung zu verpflichten. Dabei wird sich die Regierung nicht ausschließlich auf den Dialog verlassen.





Präsident Lee betont, echte Sicherheit durch Frieden zu schaffen, der Konflikte von vornherein überflüssig macht. Trotz starker militärischer Abschreckung Nordkoreas ist er weiterhin zum Dialog bereit. Es ist jedoch ungewiss, ob Nordkorea an einer Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen interessiert ist.





Es ist schwierig für die südkoreanische Regierung, die angespannten innerkoreanischen Beziehungen einseitig zu lösen. Doch Nordkorea fehlt eine ähnlich ausgerichtete Motivation. Das Land unterhält enge Beziehungen zu Russland und scheint umfangreiche militärische, technologische und wirtschaftliche Unterstützung zu erhalten. So hat Pjöngjang wenig Anreiz, seine Beziehungen zu Seoul aktiv zu verbessern.





Darüber hinaus hat Nordkorea immer wieder betont, dass es Südkorea nun als feindseliges Land betrachtet. Am 5. Juni berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur Korean Central News Agency nur sehr kurz über die Präsidentschaftswahl in Südkorea: „Zwei Monate nach der Amtsenthebung des Präsidenten infolge des Kriegsrechts am 3. Dezember fand am 3. Juni die Präsidentschaftswahl in Südkorea statt. Bei der Wahl wurde der Kandidat Lee Jae-myung von der Demokratischen Partei zum 21. Präsidenten gewählt.“





Es scheint, dass Nordkorea eine abwartende Haltung einnimmt, um zu beobachten, welche Angebote Südkorea in Zukunft machen wird.





Während der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei im Dezember 2023 änderte Nordkorea seine politische Haltung gegenüber Südkorea dramatisch und kündigte eine bedeutende Neuausrichtung seiner Strategie für das darauffolgende Jahr an.





Nordkorea verabschiedet sich immer weiter von der Idee einer vereinigten Nation und verbreitet das Narrativ zweier verfeindeter Koreas im Kriegszustand.





Durch die knappe Berichterstattung über das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Südkorea signalisiert Nordkorea deutlich sein Desinteresse an verbesserten innerkoreanischen Beziehungen.





Angesichts der zunehmend engeren Beziehungen zu Russland scheinen die Aussichten auf eine Wiederaufnahme des innerkoreanischen Dialogs düster. Darüber hinaus hat sich die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel zu einem komplexen geopolitischen Puzzle entwickelt, das nur schwer zu lösen scheint.





US-Präsident Donald Trump:

Südkorea hat uns ausgenommen. Wir bezahlen für ihr Militär. Sie nutzen uns wirtschaftlich aus.





US-Präsident Donald Trump hat wiederholt behauptet, dass Südkorea für die Stationierung amerikanischer Truppen deutlich weniger zahlt, als es seiner Meinung nach sein sollte. Er bezeichnet das Land als „Trittbrettfahrer“ im amerikanischen Sicherheitsbündnis und könnte eine wesentlich größere Beteiligung bei den Verteidigungs- und Sicherheitskosten einfordern. Da die Trump-Regierung ihre globale Sicherheitsstrategie auf die Eindämmung Chinas konzentriert, könnte sich das auf die Stationierung der US-Streitkräfte in Südkorea auswirken.





Der neuen Regierung von Lee Jae-myung steht möglicherweise eine hohe Rechnung aus den USA bevor. Wie sollte sie diese komplexen Probleme angehen?





Grundsätzlich betrachten die USA die Allianz mit Südkorea als eine äußerst solide und verlässliche strategische Partnerschaft. Hochrangige US-Militärs und Sicherheitsexperten sind der Ansicht, dass die USA mit Südkorea als Bündnispartner China wirksam entgegenwirken und ihre zentrale Rolle im asiatisch-pazifischen und indopazifischen Raum behaupten können. Südkorea sollte sich dieser Bedeutung bewusst sein.





Ich glaube nicht, dass die USA ihre Truppen abrupt aus Südkorea abziehen oder höhere Stationierungskosten einfordern werden. Dies sind größtenteils Verhandlungstaktiken. Solange die Kommunikationskanäle offenbleiben, bleibt die Beziehung auch bei Spannungen und Meinungsverschiedenheiten stabil. Südkorea könnte sich gegebenenfalls auf eine höhere Kostenbeteiligung einlassen, um seine Interessen zu schützen.





In seiner Antrittsrede hob Präsident Lee die Allianz zwischen Südkorea und den USA sowie die Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan hervor. Auch bei seinem ersten Telefongespräch mit Trump am 6. Juni erwähnte Lee die Bedeutung der Allianz zwischen Südkorea und den USA. Wichtig ist dabei sein pragmatischer Ansatz in der Diplomatie.





Antrittsrede Präsident Lee Jae-myung:

Durch praktische Diplomatie werde ich die Krise einer großen Transformation im globalen Wirtschafts- und Sicherheitsumfeld in eine Chance verwandeln, um die nationalen Interessen maximal zu bewahren.





Die wichtigste diplomatische Strategie des neuen Präsidenten besteht darin, auf der Grundlage der soliden Allianz zwischen Südkorea und den USA flexibel auf mögliche politische Kursänderungen unter der zweiten Trump-Regierung zu reagieren.





Mit diesem pragmatischen diplomatischen Ansatz der Regierung Lee Jae-myung dürften sich auch die Beziehungen Südkoreas zu China und Russland verändern.





Das Grundprinzip der neuen Regierung besteht darin, die Beziehungen zu China und Russland auf stabile Weise zu gestalten. Daher gehe ich davon aus, dass Südkorea die Dialogkanäle mit China wiederherstellen wird. Im Falle Russlands wäre eine Zusammenarbeit mit Südkorea aus wirtschaftlicher und diplomatischer Sicht langfristig vorteilhafter als die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu Nordkorea. Wenn solche Bedingungen geschaffen werden, könnten wir eine Phase rascher Fortschritte erwarten, in der sich auch die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern beginnen.





Präsident Lee strebt stabile diplomatische Beziehungen zu China und Russland an, wobei der Schwerpunkt auf den „nationalen Interessen“ liegt.





Insbesondere der bevorstehende G7-Gipfel, der am 15. Juni beginnt, stößt auf großes Interesse, da es sich um den ersten großen multilateralen, diplomatischen Auftritt des neuen südkoreanischen Präsidenten handelt. Der G7-Gipfel könnte als Ort für Gespräche zwischen den Präsidenten Lee und Trump sowie mit weiteren wichtigen Staats- und Regierungschefs und somit als Sprungbrett für Lees „von nationalen Interessen geleitete praktische Diplomatie“ dienen.





Dennoch verbleiben Herausforderungen und weitere Bedenken.





Angesichts der eskalierenden strategischen Rivalität zwischen den USA und China, die bereits als „neuer Kalter Krieg“ bezeichnet wird, stellt die Festlegung auf eine angemessene Position zwischen diesen beiden Weltmächten eine entscheidende Aufgabe für die neue südkoreanische Regierung dar. Über diesen geopolitischen Balanceakt hinaus sieht sich die Regierung Lee auch mit komplexen internationalen Problemen konfrontiert, darunter der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die historischen Spannungen zwischen Südkorea und Japan.





Die aktuelle globale Lage ist von großer Komplexität geprägt, mit strategischen Wettbewerben und einer Dynamik, in der jeder für sich selbst kämpft. Für die neue Regierung in Seoul wird es in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich eine entscheidende Aufgabe sein, eine klare nationale Identität zu definieren. Sie muss zeigen, dass Südkorea niemals die liberale Demokratie aufgeben wird, sich weiterhin für Frieden und Wiedervereinigung einsetzt und in territorialen Fragen entschlossen auftritt. In der Vergangenheit griff Südkorea gelegentlich auf strategische Unklarheit zurück und ging sensible Themen mit einer gewissen Vorsicht an. Wenn es der Regierung gelingt, in den nächsten fünf Jahren gute Beziehungen zu anderen Ländern aufrechtzuerhalten, werden künftige Generationen meiner Meinung nach würdigen, dass Südkorea in Zeiten der Unsicherheit unbeirrt an seinen Prinzipien festgehalten und sich wirksam geschützt hat.





Die Amtseinführung von Präsident Lee Jae-myung stellt eine Belebung von Südkoreas Spitzendiplomatie dar. Diese erneuerte diplomatische Initiative zielt insbesondere darauf ab, die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel abzubauen und die innerkoreanischen Beziehungen wiederherzustellen.





Die internationale Gemeinschaft beobachtet die neue Regierung unter Lee Jae-myung, die sich für einen friedensorientierten Umgang mit Nordkorea und eine pragmatische, auf nationale Interessen ausgerichtete Diplomatie einsetzt, mit großem Interesse. Sie wartet gespannt darauf, wie sie mit der komplexen und sich rasch verändernden geopolitischen Lage auf der koreanischen Halbinsel umgeht.