Der Roamn erzählt am Beispiel der koreanischen Bauernfamilie Yi die Geschichte der koreanischen Emigration in die Mandschurei und spannt dabei einen historischen Bogen von den 1870er Jahren bis zum Ende der japanischen Kolonialherrschaft 1945. In realistischen, oft episodenhaften Szenen schildert das Werk den Überlebenskampf in der neuen Heimat, Konflikte mit der chinesischen Bevölkerung und den zunehmenden Druck durch die japanische Besatzung.