Chuimsae und der Haegeum-Spieler Yu U-chun

Das Verb „chueojuda추어주다“ bedeutet, jemanden übertrieben zu loben. Wenn zum Beispiel ein Baby seine ersten Schritte macht, neigen Erwachsene dazu, zu klatschen und es für jeden einzelnen Schritt zu loben. Objektiv betrachtet sind die ersten Schritte eines Kindes meistens nicht besonders gut. Aber dieses Lob gilt der harten Arbeit, dank der das Kind es bis hierhin geschafft hat, und ermutigt es, weiter zu üben. Der Begriff „Chuimsae추임새“ wurde von diesem Verb abgeleitet. Im Pansori werden damit Ausrufe wie „Toll!“ oder „Genau!“ bezeichnet, mit denen der Trommler oder das Publikum auf den Gesang reagieren. Manchmal kommen solche Ausrufe ganz von selbst, wenn der Gesang besonders beeindruckend oder bewegend ist. In anderen Fällen, wenn der Sänger oder die Sängerin müde wirkt oder etwas aus dem Takt kommt, ruft das Publikum manchmal umso lauter, um sie anzufeuern. Nur dank diesem Austausch zwischen Künstler und Publikum finden die Sänger und Sängerinnen die Kraft, eine ganze Pansori-Aufführung durchzustehen, die zahlreiche Stunden dauern kann.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Haegeum-Spieler Yu U-chun유우춘 vor, der in der späten Joseon-Ära lebte. Sein Vater war ein Adliger, aber seine Mutter war eine Sklavin, weshalb auch er als Sklave im Haushalt eines Generals leben musste. Sein Halbbruder soll ihn später freigekauft haben. Yu U-chun lernte die Haegeum해금 zu spielen und wurde Musiker am Königshof. Er war entschlossen, der Beste von allen zu werden, und übte Tag und Nacht. Schließlich hatte in Hanyang, dem heutigen Seoul, jeder von „Yu U-chuns Haegeum-Spiel“ gehört. Jeder andere hätte sich damit zufriedengegeben, nicht aber Yu U-chun.





Die Haegeum ist ein kleines, tragbares Instrument mit zwei Saiten, aber sie kann eine große Breite an Klängen hervorbringen. Dank ihrer Größe und Vielseitigkeit wurde sie früher oft von Bettlern benutzt, die sie mit sich herumtrugen und auf der Straße spielten. Sie imitierten damit das Summen der Moskitos oder das Quaken der Frösche, und die Menschen liebten diese unterhaltsamen Aufführungen.





Aber die Musik von Yu U-chun war anders. Sie war so komplex und anspruchsvoll, dass gewöhnliche Menschen sie kaum verstanden, und manche schliefen sogar dabei ein. Der Haegeum-Spieler beschwerte sich stets, dass alle im Land seinen Namen kannten, aber seine Musik nicht wirklich zu schätzen wussten. Das zeigt, dass auch Yu U-chun den Konflikt zwischen Beliebtheit beim Publikum und künstlerischer Integrität nicht wirklich auflösen konnte.





„Beompi Jungnyu범피중류“ ist eine sehr bekannte Passage aus dem Pansori „Simcheongga심청가“. Sie beschreibt Sim Cheongs Reise an Bord eines Handelsschiffes, von dem sie dem Meeresgott geopfert werden soll. Sim Cheong lässt ihren weinenden Vater und ihre Heimatstadt zurück und geht an Bord, um nie wieder zurückzukehren. Nach mehreren Tagen erreicht das Schiff Indangsu인당수, das „Meer des Selbstopfers“. Indangsu wird seinem Ruf gerecht und ist in dichten Nebel gehüllt, mit tobenden Wellen und heulenden Winden. Mitten auf dem Meer richten die Seemänner schnell ein Ritual aus, um den Meeresgott zu besänftigen. Dann drängen sie Sim Cheong, ins Meer zu springen. Sie dreht sich in Richtung ihrer Heimatstadt, wo sich ihr Vater befindet, verbeugt sich, stolpert zur Reling und springt ins Meer.

Die Passage beginnt langsam und ruhig, als die Schönheit der Landschaft beschrieben wird. Doch als sich das Schiff Indangsu nähert, wird der Rhythmus schneller. Die Musik wird nervös und dramatisch, um die Spannung des Moments widerzuspiegeln.





