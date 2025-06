Yook Sungjae kehrt mit Mini-Album „All About Blue“ zurück

ⓒ I WILL MEDIA

Der südkoreanische Sänger und Schauspieler Yook Sungjae hat am 11. Juni die Trackliste seines ersten Mini-Albums „All About Blue“ über seine offiziellen SNS-Kanäle veröffentlicht. Das Album enthält insgesamt fünf Songs, darunter das Lied „Now” sowie „a millisecond“, „Movie“, „Weightless“ und „Break Away“.





Das veröffentlichte Bild dazu zeigt Yook Sungjae stehend in einem offenen Feld. Auf dem Bild trägt er ein gestreiftes Shirt und hebt locker die Hand und es wirkt fast wie ein Filmplakat.





„All About Blue“ erscheint rund ein Jahr nach seiner letzten Solo-Single „EXHIBITION: Look Closely“ und verspricht nicht nur musikalische Tiefe, sondern auch einen persönlichen Einblick in seine künstlerische Entwicklung.





Das Album wird weltweit am 19. Juni um 18 Uhr veröffentlicht. Nur wenige Tage später, am 21. und 22. Juni, folgt das Fan-Konzert „The Blue Journey“, bei dem er seine neuen Songs erstmals live präsentiert.