Stray Kids haben nun 30 Millionen Abonnenten bei TikTok

Die Gruppe Stray Kids ist einfach toll! Als erste Gruppe der vierten Generation haben sie jüngst bei TikTok 30 Millionen Abonnenten erreichen können. Und zwar wurde diese Marke am 5. Juni geknackt.

In sozialen Netzwerken wurden aus diesem erfreulichen Anlass verschiedene Videos hochgeladen. Auf diese Weise wollten sie sich bei ihren Fans bedanken. Bei TikTok und anderen sozialen Medien laden die Jungs stets Videos hoch, die einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, auch V-logs drehen sie gerne. Die Fans können die Idole dann auch einmal so sehen wie sie eigentlich sind, was immer sehr interessant ist.

Im Mai haben Stray Kids auf Spotify die Marke von 10 Milliarden Abrufen erreicht. Unter den K-Pop-Stars der vierten Generation haben sie diesen Meilenstein zuerst erreicht.

Stray Kids befinden sich derzeit auf Welttournee, am 24. Mai haben sie in Seattle auf der Bühne gestanden. Anschließend geht es in weitere Städte in Nordamerika, wo sie selbstverständlich auch Konzerte geben werden.