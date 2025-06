2NE1 hatten Auftritt bei Head in The Clouds

ⓒ YG Entertainment

Die Girlgroup 2NE1 hat jüngst am Musikfestival Head In The Clouds LA teilgenommen. Den Auftritt gab es am 1. Juni und die drei Mitglieder CL, Sandara Park und Gong Minji haben auf der Bühne ihr ganzes Können gezeigt. Das Mitglied Park Bom konnte leider nicht dabei sein. Aus persönlichen Gründen musste sie in Seoul bleiben.

Die Mitglieder begrüßten die Fans und sagten, dass sie sich riesig über die Gelegenheit freuen würden, ihre Musik vor Live-Publikum präsentieren zu können.

2NE1 hatten im April in Seoul ein Konzert gegeben, das den Abschluss ihrer Welttournee markierte. Das Publikum in LA freute sich natürlich, dass es die Gruppe auch nach dem Ende der Tournee noch einmal auf der Bühne erleben konnte.