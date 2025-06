ENHYPEN verfolgen ehrgeizige Ziele

ⓒ BELIFT LAB

Die Plattform Spotify hat für die K-Pop-Gruppe ENHYPEN ein besonderes Projekt initiiert. Am 7. Juni gab es eine Veranstaltung mit dem Namen „Maison ENHYPEN“. Spotify hat anlässlich der Herausgabe des neuen Albums diese Pop-Up-Veranstaltung konzipiert. Das allein zeigt wohl schon, dass die Sänger international äußerst gefragt sind.

Interessant ist, dass nicht nur junge Musikhörerinnen ihre Fans sind, sondern jung und alt gleichermaßen von den Sängern begeistert sind.

Laut den Hanteo-Charts wurde das sechste Minialbum der Gruppe am Tag der Herausgabe über 1,89 Millionen Mal verkauft. Am zweiten Tag wurde dann die Marke von 1,93 Millionen leicht überschritten. Wenn die Verkaufszahl weiter ansteigt, dann wird es mit etwas Glück ein Double-Millionseller, es wird dann über 2 Millionen Mal verkauft.

Die Gruppe will nichts weniger als Platz eins in den Charts Billboard 200 erreichen. Mit dem zweiten regulären Album hätten sie bereits gute Ergebnisse erzielt. Daher wollten sie gerne zeigen, dass sie sich weiterentwickelt haben und noch mehr erreichen können. Denn beim letzten Mal hatte es nicht ganz bis zum Spitzenplatz gereicht, wenngleich Platz zwei in den Billboard 200 natürlich schon ein Riesenerfolg ist.

Die Pop-Up-Veranstaltung läuft noch bis zum 14. Juni. Für Spotify-Abonnenten ist der Eintritt übrigens kostenfrei.