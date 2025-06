Psy will auch in diesem Sommer Konzert veranstalten

ⓒ P NATION

Jedesmal wenn der Sommer naht, warten die Musikfans schon gespannt auf den Vorverkauf von „Summerswag“, ein Konzert von Psy.

Im letzten Jahr waren am Tag des Beginns des Kartenvorverkaufs sogar in einer Minute über 80.000 Karten verkauft worden. Dieses Mal hat man daher gründliche Vorbereitungen getroffen, damit die Server in diesem Jahr nicht wieder lahmgelegt werden.

Die Sommerkonzerte von Psy sind bereits legendär, dort treten immer große Namen auf und der Spaßfaktor ist garantiert. Zeit für eine Pause geschweige denn Langeweile gibt es nicht, man muss immer mithüpfen und -singen und darf außerdem nicht wasserscheu sein - denn bei den Konzerten wird das Publikum immer richtig schön nass gemacht.

Los geht es am 28. und 29. Juni in Incheon, anschließend geht es weiter in acht weitere Städte.