Foto und Konzept Künstler Kyungwoo Chun

In der heutigen Sendung sprechen wir mit dem Fotokünstler Kyungwoo Chun, der als Professor an der Chung-Ang-Universität in Seoul lehrt. Er hat in Deutschland Fotografie studiert und wirkt bis heute künstlerisch zwischen Korea und vielen Ländern.





Kyungwoo Chun ist bekannt für seine poetisch-verschwommenen Porträts, die durch lange Belichtungszeiten eine besondere Tiefe erhalten. Wir sprechen mit ihm über seine Studienzeit in Europa, seine künstlerische Arbeit und seine Erfahrungen im Austausch zwischen beiden Kulturen.