Koreanisches Fantasy Abenteuer „Omniscient Reader: The Prophet“ startet im Kino

ⓒ REALIES Pictures

Ein großes Fantasy-Abenteuer aus Korea kommt am 23. Juli ins Kino. Der Film „Omniscient Reader: The Prophet“ basiert auf einer der meistgelesenen Webnovellen Südkoreas, die über 200 Millionen Mal gelesen wurde. Auch die Webtoon-Version hatte riesigen Erfolg. Die Geschichte dreht sich um Kim Dok-ja, einen gewöhnlichen Büroangestellten, der sich plötzlich in einer Welt wiederfindet, die seinem Lieblingsroman ähnelt. Dort kämpft er gemeinsam mit dem Romanhelden Yoo Jung-hyuk ums Überleben und um ein gutes Ende.





Die Hauptrollen spielen Ahn Hyo-seop und Lee Min-ho, zwei bekannte Schauspieler, die dem Film zusätzlich Aufmerksamkeit bringen. Ahn Hyo-seop übernimmt die Rolle von Kim Dok-ja. Lee Min-ho spielt Yoo Jung-hyuk und kehrt damit nach zehn Jahren wieder ins koreanische Kino zurück.





Der Film beeindruckt durch seine aufwändige Technik. Das bekannte Studio Realies Pictures, das auch für die Effekte in der „Along with the Gods“-Reihe verantwortlich war, bringt die fantastische Welt auf die Leinwand. Regisseur Kim Byung-woo legt dabei Wert auf eine gute Mischung aus Realität und Fantasie. „Omniscient Reader: The Prophet“ wird schon jetzt als ein Meilenstein für das Fantasy-Genre in Korea gesehen.