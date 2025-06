ILLIT erobert Charts mit neuem Mini-Album „bomb“

ⓒ BELIFT LAB

Die Girlgroup ILLIT hat mit ihrem dritten Mini-Album „bomb“ am Veröffentlichungstag beeindruckende Erfolge erzielt. Laut Hanteo Chart wurden am ersten Tag über 326.000 Exemplare verkauft, womit das Album direkt auf Platz 1 der Tagescharts landete. Damit übertrifft ILLIT erneut ihre bisherigen Erstverkaufszahlen und zeigt ein stetiges Wachstum.





Das Album kam nicht nur in Korea gut an. In Ländern wie Japan, Indonesien, Vietnam und Thailand erreichte „bomb“ Spitzenplätze in den iTunes- und Apple Music-Albumcharts.





Der Song „Do the Dance“ stieg sofort in die koreanischen Echtzeit-Charts von Melon, Bugs und Genie ein. Mit seinem träumerischen und zugleich lebendigen Beat sowie eingängigen Ausdrücken sorgt das Lied für Aufmerksamkeit.





In Japan dominierten mehrere Lieder des Albums gleichzeitig die AWA-Musikcharts.Das Musikvideo wurde ebenfalls gut aufgenommen. Es thematisiert die erste Liebe junger Mädchen und landete schnell in den YouTube-Trendcharts.





Auch internationale Medien wie das britische Magazin NME lobten das Album und hoben die kreative Umsetzung hervor. Mit „bomb“ zeigt ILLIT erneut ihr Potenzial auf dem globalen Musikmarkt.