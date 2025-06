Schauspieler Park Jung-mins Verlag „Muje“ kämpft mit großer Aufmerksamkeit

ⓒ SEM COMPANY

Der kleine Verlag „Muje“ erlebt nach einem TV-Auftritt von Star-Schauspieler Park Jung-min große Aufmerksamkeit und neue Herausforderungen





Nach Parks Auftritt in der beliebten Sendung „You Quiz on the Block“ steht der Verlag vor unerwarteten Problemen.





Am 16. Juni teilte der Verlag über seine Social-Media-Kanäle mit, dass die auf den Büchern angegebene Telefonnummer wegen zahlreicher Scherzanrufe nicht mehr erreichbar sei. Da nur zwei Personen den Verlag betreiben und zudem Vorbereitungen für Buchmessen laufen, musste der Telefonkontakt vorerst eingestellt werden. Stattdessen wurde eine E-Mail-Adresse eingerichtet, über die Anfragen nun beantwortet werden.





Auch viele Bewerbungen erreichten den Verlag, obwohl aktuell keine Stellen offen sind. Das Team bedankt sich für das Interesse, bittet aber um Verständnis und möchte sich weiterhin in Ruhe auf den Ausbau des Verlags konzentrieren.





Park Jung-min gründete „Muje“ 2020 und zeigte in der TV-Sendung den Alltag eines kleinen Verlags mit nur zwei Mitarbeitern. Trotz der neuen Herausforderungen will das Team weiter mit viel Sorgfalt und in seinem eigenen Tempo Bücher veröffentlichen.