Jungkook sorgt bei J-Hopes Konzert für Überraschung

ⓒ Big Hit Music

Am 13. Juni überraschte Jungkook, Mitglied der weltbekannten Band BTS, die Fans bei J-Hopes Konzert in Goyang, Südkorea. Jungkook betrat unerwartet die Bühne und löste bei den rund 27.000 Zuschauern großen Jubel aus. Trotz seines erst kürzlichen beendeten Wehrdienstes zeigte er mit seinem Hit „Seven“ eine starke Gesangsperformance.





Gemeinsam mit dem Bandkollegen J-Hope sang Jungkook auch den Duettsong „I Wonder...“. Neben Jungkook war auch Jin, das älteste Mitglied der Gruppe, anwesend und begeisterte das Publikum mit einem eigenen Auftritt. Besonders emotional wurde der gemeinsame Auftritt von J-Hope, Jungkook und Jin mit ihrem Song „Jamais Vu“. Es war das erste Mal seit fünf Jahren, dass die drei zusammen auf der Bühne standen.





Dieser Auftritt symbolisierte die baldige vollständige Rückkehr von BTS, nachdem alle Mitglieder ihren Militärdienst beendet haben. Die Fans zeigten sich überglücklich und füllten das Stadion mit ihren Leuchtstäben.





J-Hope kündigte an, dass BTS viele neue Projekte plane und sich darauf freue, bald wieder gemeinsam aufzutreten. Die zwei Tage in Goyang beendeten erfolgreich eine Tournee mit 33 Shows in 16 Städten und über einer halben Million Zuschauern weltweit.