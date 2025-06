Die Sommersonnenwende Haji und die Pansori-Sängerin Choi Seung-hee

Auf Koreanisch wird die Sommersonnenwende – der längste Tag des Jahres - Haji하지 genannt. Im Süden der koreanischen Halbinsel, wo Mehrfachkultur betrieben wird, muss die Gerste geerntet werden, bevor die Reissetzlinge gepflanzt werden können. Der Reis wird daher meist erst zur Sommersonnenwende gepflanzt. Dann aber haben die Bauern es eilig, denn nach der Sonnenwende ist die beste Zeit zum Reispflanzen vorbei. Und was auch noch wichtig ist: dass es pünktlich, aber nicht zu viel regnet. Doch das Wetter folgt nur selten den Wünschen der Menschen. Deswegen halten die Bauern bei Dürre manchmal Rituale ab, mit denen sie um Regen bitten, und machen sich während der Regenzeit Sorgen um Überschwemmungen.





Das Lied „Jeongseon Arirang정선아리랑“ beginnt mit den Zeilen: „Wird es regnen, wird es schneien?“ Das Volkslied handelt von einer Frau, die sich Sorgen macht, dass der steigende Pegel des Auraji아우라지-Flusses in der Regenzeit ihren Geliebten fernhalten könnte.





Die Pansori-Sängerin Choi Seung-hee최승희 war eine der Hüterinnen der „Chunhyangga“-Version von Jeong Jeong-ryeol정정렬. Von dem Pansori „Chunhyangga춘향가“ gibt es verschiedene Versionen. Je nach Sänger oder Sängerin unterscheiden sich Text, Rhythmus und Melodie ein wenig. Eine der Versionen wurde von dem Meistersänger Jeong Jeong-ryeol geprägt, der Ende des 19. Jahrhunderts geboren wurde. Er interpretierte das traditionelle „Chunhyangga“ neu und verknüpfte es mit beliebten Melodien und Erzählweisen seiner Zeit. Das daraus entstandene „Chunhyangga“ blieb dem Original treu, sprach aber das Publikum seiner Zeit dennoch an. Seine Version wurde von der Meistersängerin Kim Yeo-ran김여란 übernommen, die sie dann wiederum an Choi Seung-hee weitergab. Aber Kim Yeo-ran war keine gütige Lehrerin. Choi Seung-hee musste sie anbetteln, um überhaupt unterrichtet zu werden, und dann brachte Kim Yeo-ran ihr nur ein oder zwei Zeilen am Tag bei – wenn überhaupt. Selbst nach sieben Jahren unter Kim Yeo-rans Anleitung hatte Choi Seung-hee das „Chunhyangga“ immer noch nicht voll erlernt. Es kam so weit, dass Choi Seung-hee das Singen ganz aufgab. Doch als sie nach langer Zeit ihrer früheren Lehrerin einen Besuch abstattete, war diese alt und schwach. Als Kim sie sah, sagte sie nur: „Warum kommst du erst jetzt?“ Dann bat sie Choi Seung-hee, die Version des Chunhyangga von Jeong Jeong-ryeol zu bewahren und an zukünftige Generationen weiterzugeben, und brachte ihr alles bei, was sie noch nicht wusste.





Choi Seung-hee gewann daraufhin den ersten Preis beim Jeonju Daesaseupnori, dem wichtigsten Wettbewerb für traditionelle Musik in Korea. Anschließend unterrichtete sie am Gugak-Zentrum der Provinz Jeonbuk und an der Chonnam National University und gab das „Chunhyangga“ nach Art von Jeong Jeong-ryeol weiter. Sie verstarb am 10. Mai diesen Jahres im Alter von 89 Jahren. Ihre Tochter, die Meistersängerin Mo Bo-gyeong모보경, übernahm von ihr die Rolle der Bewahrerin des Chunhyangga nach Jeong Jeong-ryeol.





Gochang고창 in der Provinz Jeollabuk-do ist als der Ort bekannt, an dem Shin Jae-hyo, ein Gelehrter der späten Joseon-Ära, Pansori organisierte und systematisierte. Es ist auch die Heimat der bekannten Pansori-Sängerinnen Jin Chae-seon und Kim So-hee. Zudem wurde der Dichter Seo Jeong-ju서정주 hier geboren, und der Seonunsa선운사-Tempel, der hier steht und ein beliebtes Ausflugsziel ist, ist für seine wunderschöne Kamelienblüte beliebt.





Ich ging, um die Kamelien am Tempel Seonunsa zu sehen, doch sie waren noch nicht aufgegangen. Nur die Melodie des Yukjabaegi, gesungen von der Besitzerin der Makgeollikneipe, verweilte noch mit den Blüten von letztem Jahr.

Doch selbst sie war heiser geworden.





Dies sind einige Zeilen aus Seo Jeong-jus Gedicht „Seonunsa Donggu선운사 동구“. Als er jung war, besuchte Seo Jeong-ju einmal eine Makgeollikneipe vor dem Tempel Seonunsa. Eine Frau dort sang das Lied „Yukjabaegi육자배기“, und es rührte ihn sehr. Er beschrieb das Lied als etwas, „das nicht einfach nur den Hunger der Ohren stillt, sondern den Blick transformiert und alles, was man zwischen Himmel und Erde erblicken kann, schöner macht.“ Doch als er nach dem Koreakrieg zurückkehrte, waren die Makgeollikneipe niedergebrannt und die Frau und ihre Familie tot. Das Gedicht soll an die traurige Geschichte der Frau erinnern.





