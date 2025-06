BTS Festa wieder ein Riesenerfolg

ⓒ Big Hit Music

Immer passend zum Debüttag von BTS wird BTS Festa veranstaltet. In diesem Jahr war der Veranstaltungsort die Stadt Ilsan. Auf dem Messegelände KINTEX wurden am 13. und 14. Juni etwa 60.000 Fans aus der ganzen Welt erwartet. Schon am Vortag kamen Scharen von Besuchern, die sich auf das BTS-Festival vorbereiten wollten. Alle Teilnehmer hielten lilafarbene Poster und Stäbe hoch, die man für die Anfeuerung braucht.

Auf dem Gelände gibt es die „VOICE Zone“, in der die Fans die Stimmen ihrer Idole hören können. RM sagte zum Beispiel, dass er seine Fans stets vermisst habe. J-Hope meinte, dass seine Fans ihnen so lange beigestanden hätten, wofür er Danke sagen wollte. In der „Coloring Wall“-Zone konnten die Fans den BTS-Mitgliedern eine Botschaft hinterlassen. Man konnte Texte in den verschiedensten Sprachen lesen. In der „BTS Locker“-Zone konnte man alles über die Mitglieder erfahren. Welches Hobby sie jeweils haben, was ihr Lieblingsgericht ist, usw.

Die Agentur Big Hit Music kommentierte, dass auch in diesem Jahr das Festival dank der Fans reibungslos über die Bühne gehen konnte. Nun würden sich die Sänger auf neue Aktivitäten vorbereiten, denn inzwischen haben alle Mitglieder ihren Wehrdienst beendet. Die Fans sind schon sehr gespannt auf ihre Idole.