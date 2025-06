G-Dragon spendet große Summe für guten Zweck

ⓒ Galaxy Corporation

Der Sänger G-Dragon hat mal wieder die Spendierhosen an. Er hat jüngst eine große Summe für alkoholsüchtige Jugendliche gespendet. Das gab seine Agentur am 13. Juni bekannt. Die Summe beträgt 880 Millionen Won, umgerechnet etwa 560.000 Euro. Überreicht wurde sie noch am selben Tag, und zwar an die JUSPEACE Stiftung. Diese wurde vom Künstler selbst gegründet, um gegen Drogen und Drogensucht vorzugehen. G-Dragon ist in der Stiftung als ehrenamtliches Mitglied tätig.

Die Summe hat auch eine Bedeutung. Die Acht sieht aus wie das Symbol von Unendlichkeit. Der Sänger will sich damit offenbar langfristig für hilfsbedürftige Menschen einsetzen.