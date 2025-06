Internationales Opernsymposium in Seoul

ⓒ Korea National Opera

Die Korea National Opera veranstaltet vom 7. bis 9. Juli erstmals ein internationales Symposium zur Opernausbildung in Seoul. Veranstaltungsort ist das Kultur- und Kunsterziehungszentrum in Seocho. Unter dem Titel „Singen, Pädagogik und Didaktik“ diskutieren 24 Fachleute aus sieben Ländern über Theorie und Praxis der Gesangsausbildung.





Organisiert wird die Veranstaltung gemeinsam von der European Academy of Music Theatre (EMA), der Korea National Opera und der Seoul Foundation for Arts and Culture. Auf dem Programm stehen Themen wie pädagogische Konzepte, Grundlagen der Gesangstechnik für Dirigenten, Castingprozesse und Wettbewerbe sowie der Mangel an männlichen Gesangsstimmen und mögliche Lösungsansätze.





Ein besonderes Highlight ist die Masterclass, bei der junge Mitglieder der Koreanischen Nationaloper von renommierten Fachleuten wie dem Bassisten Kwangchul Youn, der Professorin Mi Ae Naem von der Eastern Michigan University und dem Regisseur Peter Konwitschny unterricht werden. Zudem wird der Intendant der Nationaloper, Choi Sang-ho, einen Vortrag über die aktuelle Situation der Gesangsausbildung in Korea halten.