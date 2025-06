ATEEZ schafft erstmals Sprung in Billboard Hot 100

ⓒ KQ Entertainment

Die Boygroup ATEEZ hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Zum ersten Mal gelang der Gruppe der Sprung in die renommierten US Billboard Hot 100. Ihr Lied „Lemon Drop“ aus dem am 13. Juni veröffentlichten zwölften Minialbum „Golden Hour: Part.3“ erreichte Platz 69 in der Ausgabe vom 28. Juni.





Die Billboard Hot 100 berücksichtigt Verkaufszahlen, Streaming-Aufrufe, Radioeinsätze und YouTube-Aufrufe und gilt als bedeutender Maßstab für den weltweiten Pop-Erfolg. ATEEZ ist damit erst die dritte K-Pop-Boygroup, der dieser Erfolg gelingt.





Zuvor erreichte das neue Album bereits Platz 2 der Billboard 200, was ihren internationalen Durchbruch weiter unterstreicht. Mit insgesamt sieben Alben in den Top 7 und sechs in den Top 3 zeigt ATEEEZ eine beeindruckende globale Präsenz.





Auch in anderen Charts, darunter in Großbritannien und Japan sowie auf Spotify und iTunes, ist die Gruppe stark vertreten. Im Juli beginnt ihre neue Welttournee mit Konzerten in mehreren Städten in den USA und Mexiko.