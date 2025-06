Veränderungen bei Nordkoreas Militär

ⓒ KBS News

Heute vor genau 75 Jahren begann der Koreakrieg.





Der Koreakrieg brach am 25. Juni 1950 aus und zog sich über drei Jahre hin. Etwa ein Zehntel der Bevölkerung Süd- und Nordkoreas kam ums Leben, zehn Millionen Menschen wurden auf tragische Weise von ihren Familien getrennt. Die koreanische Halbinsel ist bis heute geteilt. Aber erinnert sich auch Nordkorea an die Tragödie?





Valery Gerasimov, Generalstabschef der russischen Streitkräfte

Nordkoreanische Soldaten und Offiziere zeigten bei der Abwehr der Ukrainer ein hohes Maß an Professionalität, Belastbarkeit, Mut und heldenhaftem Einsatz.





Nordkorea schickt seit letztem Jahr Truppen nach Russland, um gegen die Ukraine zu kämpfen, wodurch die Kampfkraft seines Militärs effektiv verstärkt wird.





Heute sprechen wir mit Yang Uk, Forscher am Asan-Institut für Politikwissenschaften, darüber, warum Nordkorea an diesem Krieg teilnimmt und wie sich die Schlagkraft seines Militärs seitdem verändert hat.





Am 14. Mai berichteten nordkoreanische Medien über eine umfassende taktische Übung von Spezialeinheiten.





Während der Übung zeigte das nordkoreanische Militär einen deutlich weiterentwickelten Ansatz in der Kriegsführung. Zum ersten Mal kamen Drohnen für Aufklärungszwecke zum Einsatz, und ein Scharfschütze in einem Ghillie-Tarnanzug, der mit Gras, Zweigen und Blättern getarnt ist, trat in Erscheinung.





Dies ist eine bedeutende Weiterentwicklung der bisherigen Trainingsmethoden. Die Neuerungen deuten darauf hin, dass Nordkorea moderne Kriegsmethoden und den Einsatz von Ausrüstung präsentiert, die sein Militär aus dem anhaltenden Konflikt zwischen Russland und der Ukraine gewonnen hat.





Von ukrainischen Streitkräften erbeutete Dokumente nordkoreanischer Soldaten zeigen, dass Nordkorea die Drohnenkriegstaktiken der Ukraine genau analysiert hat. Diese Erkenntnisse flossen dann in die Ausbildung seiner Spezialeinheiten im vergangenen Monat ein.





Dem ukrainischen Militär zufolge wurden dort im vergangenen Jahr zwei Millionen Drohnen produziert, wodurch Drohnen potenziell in der Überzahl gegenüber Soldaten sind. Nordkorea verfügt zwar vermutlich nicht über vergleichbar umfangreiche Kapazitäten zur Herstellung von Drohnen, hat jedoch begonnen, den Einsatz unbemannter Luftfahrzeuge zu verstehen.





Nordkorea begann im Oktober letzten Jahres mit der Entsendung von Truppen nach Russland. Der südkoreanische Geheimdienst schätzt, dass in zwei Phasen etwa 15.000 Soldaten mobilisiert wurden, darunter auch Spezialeinheiten. Das nordkoreanische Militär hat 4.700 Verluste erlitten, vor allem wegen Schwierigkeiten bei der Anpassung an Drohnenkriegstaktiken in der Anfangsphase. Nach dem US-amerikanischen Magazin für Außenpolitik und Sicherheit „The National Interest“ seien die nordkoreanischen Soldaten zwar gut ausgebildete Kämpfer, aber auf die moderne, von Drohnen dominierte Kriegsführung nicht vorbereitet gewesen. Diese Schwachstelle hat das nordkoreanische Militär jedoch inzwischen behoben.





Selbst die Ukraine, die gegnerische Seite, erkennt die militärischen Stärken Nordkoreas an. Die nordkoreanischen Truppen kämpfen seit etwa sechs Monaten gegen die Ukraine und verbessern stetig ihre Kampfkraft, seit sie sich mit neuen Technologien wie Drohnen vertraut gemacht haben.





Bei der Diskussion über moderne Kriegsführung wird oft der Ansatz der USA in Konflikten wie dem Golfkrieg 1991 oder dem Irakkrieg 2003 als das Standardmodell betrachtet. So gingen anfangs viele davon aus, dass Russland angesichts seiner Größe und militärischen Stärke die Ukraine leicht besiegen würde. Die Realität sah jedoch ganz anders aus. Russlands zahlreiche hochmoderne Waffen wurden durch Drohnen zerstört, und das ukrainische Militär war trotz seiner zahlenmäßigen Unterlegenheit in seiner Verteidigung bemerkenswert effizient. Dies ist die Realität moderner Kampfhandlungen.





Der alarmierendste Aspekt ist, dass nordkoreanische Truppen den Krieg effektiv als realen Übungsplatz nutzen konnten, um durch direkte, physische Erfahrungen wichtige Lektionen zu lernen. Mit diesem neuen Paradigma der Kriegsführung werden die jungen Soldaten, die diesen Krieg direkt erleben und überleben, in den nächsten 20 bis 30 Jahren das nordkoreanische Militär anführen. So gesehen ist diese Entwicklung äußerst bedeutsam.





Nordkoreanische Truppen kapern ukrainische Drohnen und studieren akribisch moderne Artillerie-Ausweichmanöver. Auf diese Weise sammeln sie taktisches Wissen und praktische Daten über verschiedene Waffen. Diese hart erarbeiteten Erkenntnisse werden dann an Militäreinheiten in Nordkorea weitergegeben.





Als der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un im April die Ausbildung von Spezialeinheiten inspizierte, waren die Soldaten von Kopf bis Fuß mit Laub getarnt. Der Einsatz von Ghillie-Tarnanzügen gegen die Entdeckung durch Drohnen scheint ein Resultat des Lernprozesses aus realen Kampferfahrungen zu sein.





Nordkoreas Militär hat bereits zuvor Kampferfahrung durch die Teilnahme an einem internationalen Konflikt gesammelt. Im Jahr 1973 brach der Vierte Arabisch-Israelische Krieg aus, als Syrien und Ägypten Israel angriffen. Trotz schwerer Verluste und erheblicher Rückschläge gelang es Israel letztendlich, die arabischen Streitkräfte zurückzuschlagen. In der Anfangsphase des Krieges unterstützte das nordkoreanische Militär die arabischen Streitkräfte durch Ausbildung und sogar durch die Teilnahme an bestimmten Kampfhandlungen. Nordkoreanische Offiziere, die als Ausbilder fungierten und während des Konflikts direkt vor Ort waren, wurden später zu Schlüsselfiguren hinter dem Untergang des südkoreanischen Kriegsschiffs Cheonan und dem Artillerieangriff auf die südkoreanische Grenzinsel Yeonpyeong.





Nachdem Nordkorea zuvor bereits Truppen in einen internationalen Konflikt geschickt hatte, um Einblicke in die moderne Kriegsführung zu gewinnen, vertieft es nun sein militärisches Fachwissen durch seine Beteiligung am Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Nordkoreas Ambitionen gehen über das bloße Sammeln von Erfahrungen auf dem Schlachtfeld weit hinaus.





Nordkorea verkauft Waffen an Russland für den andauernden Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Dabei scheint Nordkorea sogar einen erheblichen Teil seiner Kriegsreserven an Munition an Russland verkauft zu haben, obwohl es ständig wachsam gegenüber potenziellen externen Bedrohungen ist. Dieser Schritt zeigt Nordkoreas hohes Engagement in diesem Krieg. Das Land verdient Geld, indem es Söldner schickt und Waffen und Munition verkauft. Somit und durch die Stärkung seiner Beziehungen zu Russland versucht Nordkorea, seine veralteten konventionellen Streitkräfte zu modernisieren.





Laut einem Bericht, der im April vom Korea Institute for Defense Analyses (KIDA) in Seoul veröffentlicht wurde, hat Nordkorea mehr als 20.000 Container mit Artilleriegeschossen, Raketen und Mehrfachraketenwerfern nach Russland geschickt. Als Gegenleistung für seine Waffen und Truppen rechnet Nordkorea mit wirtschaftlichen Gewinnen in Höhe von geschätzt 28,7 Billionen Won, etwa 20 Milliarden US-Dollar. Insgesamt stärkt Nordkorea damit anscheinend seine konventionellen militärischen Kapazitäten.





Bei der Taufe eines neuen Zerstörers der 5.000-Tonnen-Klasse namens „Choe Hyon Ho” am 25. April bekundete Kim Jong-un seinen Willen, eine Flotte aufzubauen, die in der Lage ist, auf offener See zu operieren.





Bisher verfügte Nordkorea nur über kleine, veraltete Schiffe, die hauptsächlich für Küstenoperationen eingesetzt wurden. Das neu vorgestellte Kriegsschiff stellt einen bedeutenden Fortschritt dar, da es über ein 360-Grad-Radarüberwachungssystem und ein vertikales Abschusssystem verfügt, mit dem Raketen in alle Richtungen abgefeuert werden können. Weniger als zwei Wochen später, am 4. Mai, stellte das Regime auch einen neuen Panzer vor.





Nordkorea verfügt über eine beeindruckende Streitmacht mit über einer Million Soldaten im aktiven Dienst und mehr als sieben Millionen Reservisten und paramilitärischem Personal. Seine konventionellen Streitkräfte stehen aufgrund veralteter militärischer Ausrüstung zwar vor Herausforderungen, doch Nordkorea hat in letzter Zeit mehrere moderne Waffen präsentiert.





Die Sicherung der Luftüberlegenheit ist eine Grundvoraussetzung für die Kriegsführung. Obwohl Nordkorea über etwa doppelt so viele Flugzeuge verfügt wie Südkorea, ist es sich voll und ganz bewusst, dass es mit den wesentlich fortschrittlicheren Kampfflugzeugen Südkoreas nicht mithalten kann. Infolgedessen hat Nordkorea seinen Schwerpunkt auf die Verbesserung seiner Luftverteidigungskapazitäten verlagert. Vor kurzem testete Nordkorea eine neue Luft-Luft-Rakete, offenbar inspiriert durch den Vorfall, bei dem ein französisches Rafale-Kampfflugzeug während des Konflikts zwischen Indien und Pakistan abgeschossen wurde.





Im März stellte Nordkorea sein erstes Luftüberwachungs- und Kontrollflugzeug vor, eine Art fliegendes Radarsystem. Am 17. Mai veröffentlichte das Land dann Aufnahmen einer realistischen Gefechtsübung, bei der eine eigene Luft-Luft-Rakete von einem Kampfflugzeug aus abgefeuert wurde.





Eine Luft-Luft-Rakete wird von einem Flugzeug aus abgefeuert, um andere Flugzeuge im Flug zu treffen. Diese hochentwickelten Raketen erfordern ein derart fortgeschrittenes technologisches Know-how, dass nur wenige Länder in der Lage sind, sie eigenständig zu entwickeln und herzustellen. Südkorea befindet sich derzeit in der Anfangsphase der Entwicklung.





Die Luftwaffe Nordkoreas ist nach wie vor deutlich veraltet, vor allem wegen der alternden Flotte von Kampfflugzeugen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie Nordkorea die Modernisierung seiner Streitkräfte tatsächlich durchführt.





Betrachtet man die Waffen, die Nordkorea seit seiner Beteiligung am Ukraine-Konflikt präsentiert hat, kann man davon ausgehen, dass mehrere Waffen aus Russland stammen. Prominente Beispiele sind Kamikazedrohnen, die offenbar durch Analysen der von Russland gelieferten Drohnen entwickelt wurden. Die kürzlich vorgestellte Luft-Luft-Rakete stammt mit ziemlicher Sicherheit aus Russland. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Russland Nordkorea in gewissem Umfang bei der Modernisierung seines Militärs unterstützt.





Die Entwicklung fortschrittlicher Kriegsschiffe und Flugzeuge erfordert modernstes technologisches Know-how in verschiedenen Bereichen und ein solides industrielles Ökosystem. Außerdem müssen wichtige Komponenten und Rohstoffe über globale Lieferketten beschafft werden. Es scheint jedoch, dass Nordkorea die Unterstützung Russlands nutzt, um seine militärischen Fähigkeiten zu verbessern.





Es gibt zunehmend Bedenken hinsichtlich einer möglichen engeren und umfassenderen militärischen Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland.





Nordkorea verfügt über die Kapazitäten zur Herstellung von Kernmaterialien wie Plutonium und hochangereichertem Uran, die ausreichen, um jährlich 12 bis 18 Sprengköpfe herzustellen. Bis etwa 2021 und 2022 hatte die kumulierte Produktion bereits 200 Sprengkopfäquivalente überschritten. Die Herstellung von Kernmaterial ist jedoch nur eine Phase des Prozesses, die Materialien müssen auch in tatsächliche Atomsprengköpfe umgewandelt werden. Im März 2023 stellte Nordkorea dazu ein Modell vor, trotzdem wurde bisher noch kein Test durchgeführt. Ich glaube, dass Nordkorea noch mit technischen Herausforderungen zu kämpfen hat. Allerdings könnte Russland Nordkorea bei der Überwindung seiner technologischen Schwierigkeiten helfen. Eine solche Zusammenarbeit könnte letztendlich die erfolgreiche Entwicklung von Sprengköpfen erleichtern. Die Auswirkungen dieser Partnerschaft sind äußerst besorgniserregend und möglicherweise hochgefährlich.





Nordkorea zeigt angesichts des anhaltenden Ukraine-Konflikts eine zunehmend engere Verbindung zu Russland. Nach dem Besuch des russischen Sicherheitsratsekretärs Sergei Schoigu in Pjöngjang und seinen Gesprächen mit Kim Jong-un am 17. Juni einigten sich beide Länder auf die dritte Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland. Nordkorea wird weitere 6.000 Soldaten, darunter 1.000 auf Minenräumung spezialisierte Ingenieure, in die Region Kursk im Westen Russlands schicken. Mit diesem Truppeneinsatz wird Nordkorea weiter operatives Wissen und Daten erwerben, um sich auf künftige Konflikte vorzubereiten.





Heute ist jedoch ein Tag, innezuhalten und über die Vergangenheit nachzudenken, anstatt zukünftige Kriege zu antizipieren. Wenn Nordkorea sich ebenfalls an den tragischen Koreakrieg erinnert, der vor 75 Jahren ausbrach, und tief über das immense Leid dieser Zeit nachdenkt, sollte es dann nicht dazu bewegt werden, seine Waffen niederzulegen und einen sinnvollen Dialog für den Frieden zu führen?