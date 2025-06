Teil 13. Jeon Tae-il – Beginn einer neuen Ära der koreanischen Arbeiterbewegung

Jeon Tae-il beginnt auf dem Pyeonghwa-Markt zu arbeiten

Jeon Tae-il, in seinen späten Teenagerjahren, bekommt eine Anstellung auf dem Pyeonghwa-Markt im Cheonggyecheon in der Innenstadt von Seoul, um seine Familie zu unterstützen. Damals beherbergte der Markt zahlreiche Nähfabriken, in denen weibliche Arbeitskräfte im Teenageralter täglich 16 Stunden für sehr wenig Lohn und ohne garantierten freien Tag arbeiteten. Der Pyeonghwa-Markt war die dunkle Kehrseite von Koreas rasantem Wachstum und seiner Industrialisierung.