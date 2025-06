TWICE feiert Comeback mit neuem Album-Event

ⓒ JYP Entertainment

Die beliebte K-Pop-Gruppe TWICE sorgt mit einem besonderen Event für große Vorfreude bei ihren Fans. Am 8. Juli, nur drei Tage vor dem offiziellen Albumrelease, findet in Seoul eine Pre-Listening-Veranstaltung statt. Insgesamt acht Durchläufe sind am Tag geplant, bei denen ausgewählte Fans erstmals Songs aus dem neuen Album „THIS IS FOR“ hören dürfen. Neben der Musik erwartet die Teilnehmer auch ein abwechslungsreiches Erlebnisprogramm. Bei der letzten Runde der Veranstaltung werden die TWICE-Mitglieder persönlich anwesend sein und sich mit den Fans austauschen.





Mit „THIS IS FOR“ erscheint am 11. Juli das vierte Album der Gruppe. Es ist das erste seit fast vier Jahren und enthält vierzehn neue Titel, darunter „FOUR“, „PEACH GELATO“, „LET LOVE GO“ und „G.O.A.T.“.





Nach dem Album-Release beginnt am 19. Juli in Incheon ihre sechste Welttournee. Die Tickets für das erste Konzert waren bereits kurz nach dem Vorverkaufsstart ausverkauft. Ein weiterer Höhepunkt folgt am 2. August, wenn TWICE beim Festival Lollapalooza in Chicago als Headliner auftritt.