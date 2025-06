Sinawi und der Meistersänger Lee Dong-baek

Im Multikulturalismus bewahren bei einem Kontakt verschiedener Kulturen in der Gesellschaft die einzelnen Gruppen ihre kulturellen Eigenheiten und existieren harmonisch nebeneinander. In Korea wird dies auch „Bibimbap-Kultur“ genannt. In der traditionellen koreanischen Musik ist Sinawi시나위 vermutlich das, was der Idee des Multikulturalismus am nächsten kommt. Sinawi ist ein Genre, bei dem die Spieler auf verschiedenen Instrumenten improvisieren und sich alles in Harmonie zusammenfügt. Die Melodien der einzelnen Instrumente treffen sich und trennen sich wieder und erschaffen eine einzigartige Musik, die oft als „Harmonie in Dissonanz“ oder „Ordnung im Chaos“ beschrieben wird. In einer Gesellschaft ist es auch wichtig, einander zuzuhören und die Sichtweise der anderen zu respektieren. Auch dies kann Sinawi einem beibringen, denn diese Musik zeigt, dass sich Individualität und Gemeinsinn gemeinsam entfalten können.





Diese Woche stellen wir Ihnen den Pansori-Sänger Lee Dong-baek이동백 vor. Pansori ist vor allem in der Jeolla-Region im Südwesten Koreas zu Hause. Dort gibt es zwei Schulen des Pansori: den Dongpyeonje동편제-Stil, der für Kraft und Expressivität steht, und den Seopyeonje서편제-Stil, der eher melancholisch ist. Aber Pansori gibt es nicht nur in der Jeolla-Region. Auch in Chungcheong-do ist Pansori beheimatet, und der dort vorherrschende Stil wird Junggoje중고제 genannt.





Lee Dong-baek wurde Mitte des 19. Jahrhunderts im Kreis Seocheon-gun in der Provinz Chungcheongnam-do geboren, und seine Karriere dauerte bis 1950 an. Er war ein Sänger, der alle drei der eben genannten Pansori-Schulen beherrschte. In der konfuzianischen Akademie machte er sich als Junge nicht so gut, also verließ er sie früh und begann, Pansori zu lernen. In einem Buch mit dem Titel „200 Jahre Pansori“ wurde Lee Dong-baek wie folgt beschrieben:





Shin Jae-hyos신재효 Kriterien für einen großartigen Pansori-Sänger waren: erstens, Aussehen; zweitens, Erzählweise; drittens, Gesangskunst; und viertens, Gestik und Bewegung. Der Sänger, der diese Eigenschaften in höchster Vollendung besaß, war Lee Dong-baek. Er hatte eine von Natur aus reine und schöne Stimme, die harmonisch mit einer ausdrucksstarken Erzählweise, rhythmischen Gesten und dynamischer Bewegung gepaart war. Jeder, der ihn hörte, wurde völlig in seinen Bann gezogen.





Diese Beschreibung macht deutlich, dass Lee Dong-baek ein herausragender Pansori-Sänger war. Zu seiner Zeit war er so beliebt, dass bei seinen Auftritten im berühmten Wongaksa원각사-Theater sogar der damalige König Sunjong순종 über Telefon zuhörte. Lee war vor allem für seine Improvisationsfähigkeit bekannt. Er passte jede Aufführung spontan an die Gegebenheiten an. Sein Paradestück war „Saetaryeong새타령“, zu Deutsch so viel wie das „Vogellied“, und er fand bei jeder Aufführung einen Weg, es in das Repertoire aufzunehmen. Der beste Teil von “Saetaryeong” ist der, wenn der Sänger die Rufe verschiedener Vögel imitiert.





Das Genre Sanjo산조 bezeichnet instrumentale Solostücke und geht auf die späte Joseon-Ära zurück. Sanjo zeichnen sich durch einen improvisierten Charakter aus und werden typischerweise im Tempo immer schneller, wodurch Spannung aufgebaut wird. Meist wird bei Sanjo die Liedstimme durch die Sanduhrtrommel Janggu begleitet. Die ersten Sanjo entstanden für die Zither Gayageum, gefolgt von der Geomungo. Heute werden Sanjo auch auf westlichen Instrumenten wie der Gitarre oder dem Klavier gespielt, oder auf traditionellen Instrumenten anderer Kulturen, wie der chinesischen Röhrenspießlaute Erhu. Auch wenn Sanjo als improvisiert gelten, basieren sie generell auf einer Grundmelodie, die von einem Meistermusiker komponiert wurde. Sanjo-Stücke werden meist mit dem Namen des Komponisten oder des einflussreichsten Spielers bezeichnet. Berühmte Beispiele sind die Gayageum Sanjo im Stil von Kim Juk-pa김죽파 oder die Geomungo-Sanjo im Stil von Shin Kwae-dong신쾌동. Heute erschaffen und spielen immer mehr junge Musiker ihre eigenen Sanjo-Stücke, die kreativ mit den Regeln des Genres spielen. Ein Beispiel ist „Myeonggeum“, ein Geomungo-Sanjo von Lee Jae-ha.





Musik

- Jajinmori-Passage aus „Sinawi““- Gayageum von Won Jang-hyeon, Geomungo von Kim Mu-gil, Ajaeng von Park Jong-seon, Haegeum von Park Hye-seon, Daegeum von Seo Yong-seok, Piri von Han Se-hyeon, Janggo von Jang Deok-hwa

- „Saetaryeong“ - gesungen von Lee Dong-baek

- Geomungo-Sanjo „Myeonggeum“ - Geomungo von Lee Jae-ha