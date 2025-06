ⓒ Pendragon Verlag

Die zwölfjährige Jinhi, die nach dem Suizid ihrer Mutter bei der Großmutter aufwächst, beschließt, sich in ein beobachtendes und ein funktionierendes Ich zu spalten, um sich vor der Härte des Lebens zu schützen. In scharf beobachteten Episoden entlarvt sie die Selbsttäuschungen und Widersprüche der Erwachsenenwelt, wobei die Figuren in ihren Lebenslügen und gescheiterten Träumen verhaftet bleiben.