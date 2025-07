Lee Suman trifft französischen Präsidenten Macron

ⓒ YONHAP News

Der Produzent und Vorsitzende von A2O Entertainment Lee Suman hat sich mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Gespräch getroffen. Nachdem er am 20. Juni beim Französischen Music Week Summit in Paris einen Vortrag gehalten hatte, machte er sich auf den Weg zum Präsidialamt. Man stellte Lee als Gründer des K-Pop vor und Macron sagte, dass er ihn gut als Unternehmer, Komponist und Produzent kennen würde. Das französische Staatsoberhaupt bot Lee an, in Frankreich ein Büro zu errichten, so dass koreanische und französische Musiker kooperieren könnten. Gleich nach diesem Angebot wies er Kulturministerin Rachida Dati an, konkrete Umsetzungsmöglichkeiten zu überprüfen.

Zum französischen Music Week Summit kamen etwa 200 Führungskräfte der globalen Musikindustrie zusammen und besprachen die aktuellen Aufgaben. Lee Suman hat SM Entertainment gegründet und das Trainigssystem von Idols konzipiert. Dadurch wurden viele international beliebte Sänger und Gruppen wie BoA, Girls Generation, TVXQ, aespa, RIIZE und viele weitere gegründet.