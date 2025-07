BTS sind wieder vollzählig

ⓒ Big Hit Music

Nun ist es soweit. Alle Mitglieder der weltberühmten Gruppe BTS haben ihren Wehrdienst beendet. Nun können sie sich auf neue Aktivitäten vorbereiten.

Am 21. Juni hat das Mitglied Suga seinen Zivildienst hinter sich gebracht und gleich am selben Tag noch auf der Plattform Weverse geschrieben, dass der lang ersehnte Tag endlich gekommen sei. Im letzten Jahr war er wegen Trunkenheit am Steuer bzw. beim Rollerfahren bestraft worden. Dafür entschuldigte er sich bei den Fans ein weiteres Mal.

Die Mitglieder Jin und J-Hope, die schon Monate zuvor ihren Pflichtdienst absolviert haben, sind derzeit erfolgreich als Sänger aktiv. Nun können alle Mitglieder wieder vollzählig auf die Bühne treten und neue Lieder vorstellen. Bereits am 13. Juni, beim Konzert von J-Hope, begrüßten alle sieben Mitglieder die Anwesenden. Die Fans sind sehr gespannt auf ihre Idole. Konkrete Pläne wurden noch nicht bekannt gegeben, aber alle warten auf die neuen Aktivitäten von BTS.