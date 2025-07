TWS beenden erstes Solokonzert

ⓒ PLEDIS Entertainment

Die Gruppe TWS hat ihr erstes Solokonzert erfolgreich beendet. Die Sänger traten vom 20. bis 22. Juni in Seoul auf die Bühne und an den drei Tagen kamen etwa 16.000 Besucher. Auf ihre Auftritte hatten sich die Jungs gründlich vorbereitet. Schon ganz zu Beginn des Konzertes zeigten sie tolle Performances. Mit 14 Tänzern sangen sie die Songs “Oh Mymy: 7s”, “Freestyle” und „Double Take“. Drei Tanzlieder hintereinander zu meistern ist gar nicht so einfach.

TWS sind bekannt für Lieder, die immer gute Laune verbreiten. Man musste einfach die ganze Zeit schmunzeln, jubeln und mitsingen. Die Sänger bewegten sich fortwährend von einem Ende zum anderen Ende der Konzerthalle und sangen ihre fröhlichen Songs.

Am Ende bedankten sie sich bei ihren Fans und Anwesenden. Sie waren einerseits nervös, weil es ihr erstes Solokonzert war. Aber dank ihrer Fans konnten sie ihre Auftritte gut meistern.

Nach den drei Konzerten in Seoul geht es für TWS gleich weiter nach Japan. Am 11. Juli werden sie in Hiroshima ein Konzert veranstalten und fünf weitere Städte im Nachbarland besuchen und 13 Konzerte geben.