Seoul Music Awards fanden zum 34. Mal statt

Am 21. Juni wurden die Seoul Music Awards in der Stadt Indcheon veranstaltet. In diesem Jahr findet die Preisverleihung zum 34. Mal statt. Weil der Organisator der Awards Sports Seoul sein 40. Gründungsjahr feiert, war die diesjährige Veranstaltung von besonderer Bedeutung. Aus diesem Grund waren viele berühmte K-Pop-Stars gekommen.

Der Spitzenpreis ging dieses Mal an die Girlgroup idle. Die Preise für das beste Lied und das beste Album erhielten Tomorrow X Together. Damit bewiesen sie, dass sie sehr gute Sänger sind. ZEROBASEONE, ILLIT, NCT Wish wurden ebenfalls mit Preisen ausgezeichnet. Den Preis für den “World Best Artist“ erhielten aespa und Rose.

Viele waren auf die Preisträger für den Newcomer-Preis gespannt. Ausgezeichnet wurden Kick Flip, Hearts2Hearts und KiiiKiii.